 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина ответила на призыв Венгрии обменять территории на мир с Россией

Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр: Украина может обменять территории на мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине не нужны советы относительно территорий и суверенитета, Венгрия может принимать решения в этом вопросе только сама за себя, заявили в украинском МИДе
Мадьяр&nbsp;Левенте
Мадьяр Левенте (Фото: Omar Havana / AP / ТАСС)

Венгрия может торговать своей территорией или суверенитетом, Украина этого делать не планирует и в советах не нуждается. Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий в соцсети X.

О том, что Украина может отказаться от пятой части своей территории в обмен на мирное урегулирование конфликта с Россией, ранее заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Он сказал, что такая относительно небольшая страна, как Венгрия, может «исчезнуть за считанные секунды», если ее власти примут неверные решения. Затем Мадьяр обратился к теме приходов в страну иностранных сил в прошлом. Он вспомнил вторжение в Венгрию Османской империи, правление австрийских Габсбургов, подавление революции 1848–1849 годов и другие исторические периоды.

«Опыт Венгрии показывает, что весь мир оставил нас в покое, Запад оставил нас в покое», — сказал он, добавив, что ожидать от последнего реальной помощи нельзя, поскольку это «вероятно, означало бы начало Третьей мировой войны».

В заключение Мадьяр упомянул Трианонский мирный договор и территории, которые по нему потеряла Венгрия по итогам Первой мировой войны. Он предложил Украине заключить мир по той же схеме.

По мнению Мадьяра, правительство Венгрии как проигравшая сторона в 1920 году, подписав договор, приняло единственно разумное, но трагическое решение: сохранить хотя бы треть страны, а не жертвовать ею всей.

Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию
Политика

«Было ли это болезненно? Конечно, было болезненно. Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — сказал он.

Вопрос, по словам Мадьяра, заключается в том, что важнее: «сохранение жизнеспособности страны или удержание нескольких тысяч квадратных километров».

С каждым днем, пока продолжается российско-украинский конфликт, растет риск его эскалации и распространения, добавил госсекретарь МИДа. «Нам нужен мир любой ценой», — подытожил политик.

Власти Украины заявляют, что, если страна не сможет вернуть утраченные территории к тому моменту, когда будет достигнуто соглашение с Россией о прекращении огня, Киев будет готов к переговорам на эту тему в будущем. Российская сторона исключает возможность обмена территориями с Украиной.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Венгрия Украина территориальный спор
Материалы по теме
Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию
Политика
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
Политика
Венгрия отвергла Запад как модель для подражания
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Минфин допустил проведение трех IPO и SPO госкомпаний в 2026 году Инвестиции, 11:36
ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком Общество, 11:30
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году Общество, 11:30
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 11:29
В Швеции задумались о создании собственного ядерного оружия Политика, 11:22
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:21
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:10
Стубб заявил, что Финляндия не собьет сразу нарушившие границу самолеты Политика, 11:10
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:02
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:01
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске Общество, 11:01
Инновации в фокусе: столица примет международный технологический саммит Радио, 11:00