Украине не нужны советы относительно территорий и суверенитета, Венгрия может принимать решения в этом вопросе только сама за себя, заявили в украинском МИДе

Мадьяр Левенте (Фото: Omar Havana / AP / ТАСС)

Венгрия может торговать своей территорией или суверенитетом, Украина этого делать не планирует и в советах не нуждается. Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий в соцсети X.

О том, что Украина может отказаться от пятой части своей территории в обмен на мирное урегулирование конфликта с Россией, ранее заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Он сказал, что такая относительно небольшая страна, как Венгрия, может «исчезнуть за считанные секунды», если ее власти примут неверные решения. Затем Мадьяр обратился к теме приходов в страну иностранных сил в прошлом. Он вспомнил вторжение в Венгрию Османской империи, правление австрийских Габсбургов, подавление революции 1848–1849 годов и другие исторические периоды.

«Опыт Венгрии показывает, что весь мир оставил нас в покое, Запад оставил нас в покое», — сказал он, добавив, что ожидать от последнего реальной помощи нельзя, поскольку это «вероятно, означало бы начало Третьей мировой войны».

В заключение Мадьяр упомянул Трианонский мирный договор и территории, которые по нему потеряла Венгрия по итогам Первой мировой войны. Он предложил Украине заключить мир по той же схеме.

По мнению Мадьяра, правительство Венгрии как проигравшая сторона в 1920 году, подписав договор, приняло единственно разумное, но трагическое решение: сохранить хотя бы треть страны, а не жертвовать ею всей.

«Было ли это болезненно? Конечно, было болезненно. Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — сказал он.

Вопрос, по словам Мадьяра, заключается в том, что важнее: «сохранение жизнеспособности страны или удержание нескольких тысяч квадратных километров».

С каждым днем, пока продолжается российско-украинский конфликт, растет риск его эскалации и распространения, добавил госсекретарь МИДа. «Нам нужен мир любой ценой», — подытожил политик.

Власти Украины заявляют, что, если страна не сможет вернуть утраченные территории к тому моменту, когда будет достигнуто соглашение с Россией о прекращении огня, Киев будет готов к переговорам на эту тему в будущем. Российская сторона исключает возможность обмена территориями с Украиной.