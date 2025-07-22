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Эксклюзив

Картаполов объяснил смысл круглогодичного призыва в армию

Картаполов: с круглогодичным призывом не будет штурмовщины и авралов
Призывники смогут в течение года спокойно пройти все процедуры, связанные с призывом, а военкоматы будут работать «без штурмовщины и авралов», пояснил Андрей Картаполов. Больше людей из-за новых норм призывать не будут
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Систему призыва в армию необходимо менять в соответствии с появлением новых технологий, это поможет более равномерно распределять нагрузку на военкоматы, а также сделать все сопутствующие процедуры удобнее для самих призывников. Об этом РБК рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя внесенный им во вторник законопроект.

Документ предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. При этом сроки фактической отправки призывников в войска сохраняются — это будет происходить весной и осенью.

В России система призыва не меняется уже очень много лет и, учитывая появление новых технологий и рост цифровизации, она в существующем виде уже не отвечает требованиям современности, пояснил депутат. На этом фоне нет смысла ограничивать проведение призыва двумя периодами в течение года, уточняет он: «Ведь это требует каждый раз издания нового приказа министра обороны, кучи других документов, регламентирующих, расписывающих, которые, по сути, дублируют друг друга каждые полгода».

Картаполов и его первый заместитель в комитете Андрей Красов предложили следующую схему: президент издает указ о призыве, после этого готовится приказ министра обороны и другие документ, затем в течение года на основании этих документов идет работа с призывниками.

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу
Политика
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

«Их никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета. Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор. И они идут дальше заниматься своими делами, — пояснил Картаполов. — Мы одновременно предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет вот этой штурмовщины и авралов каждые полгода. Они спокойно в течение года будут работать».

Фактическая отправка призывников в войска будет проводиться как и раньше, весной и осенью, поскольку это связано с системой подготовки вооруженных сил, где есть два периода: летний и зимний.

Глава комитета по обороне также подчеркнул, что большее количество людей из-за новых норм призывать в армию не будут. Количество призывников в последние годы примерно одинаковое, а численный состав вооруженных сил увеличился за счет военнослужащих по контракту, добавил Картаполов.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет исполняться в течение года. Согласно пояснительной записке, речь идет о ситуации, когда решение о призыве было принято, но в призывной период военнообязанного не отправили к месту прохождения службы.

Весенний призыв в армию начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля, осенний проходит с 1 октября по 31 декабря. В этот весенний призыв, согласно указу президента, планировалось призвать 160 тыс. человек. В 2023 году был подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста — с 27 до 30 лет (нижняя осталась на уровне 18 лет). Новые правила начали действовать с начала 2024 года.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Картаполов Госдума призыв в армию
Андрей Картаполов фото
Андрей Картаполов
глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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В России начали призыв в армию 160 тыс. человек
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