Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки

Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, число пострадавших увеличилось до трех: ночью за медицинской помощью обратился 17-летний молодой человек с баротравмой. Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие продолжают находиться в больницах.

Повреждения в результате ударов получили объект инфраструктуры, десять гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства.

Атакам в течение суток подверглись и другие районы области: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Красногвардейский, Корочанский, Ракитянский, Грайворонский, Алексеевский и Шебекинский муниципальные округа, а также Староосколький городской округ. Некоторые были обстреляны, над другими уничтожили дроны.

Вечером 28 сентября Гладков заявил о нарушении электроснабжения после украинской атаки на инфраструктуру. Каких населенных пунктов коснулись перебои, губернатор не уточнил. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы перебои со светом и водой. Чуть позже Гладков сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела, отметив, что ранения они получили при ударе по Белгороду.

Позднее Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода. В городе за вечер дважды объявляли ракетную опасность: в 18:32 и 20:04 мск.

Днем ранее, 27 сентября, украинские ракеты также били по городу. Повреждения получили дорожное полотно, один коммерческий объект и многоквартирный дом, также осколками были посечены десять автомобилей. Пострадавших не было.