Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки

Гладков: по Белгороду за сутки нанесли два ракетных удара
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород за сутки обстреляли дважды, совокупно шестью боеприпасами, сообщил Гладков. Число пострадавших выросло с двух до трех

Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, число пострадавших увеличилось до трех: ночью за медицинской помощью обратился 17-летний молодой человек с баротравмой. Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие продолжают находиться в больницах.

Повреждения в результате ударов получили объект инфраструктуры, десять гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства.

Гладков сообщил о сохраняющихся проблемах с горячей водой в Белгороде
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Атакам в течение суток подверглись и другие районы области: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Красногвардейский, Корочанский, Ракитянский, Грайворонский, Алексеевский и Шебекинский муниципальные округа, а также Староосколький городской округ. Некоторые были обстреляны, над другими уничтожили дроны.

Вечером 28 сентября Гладков заявил о нарушении электроснабжения после украинской атаки на инфраструктуру. Каких населенных пунктов коснулись перебои, губернатор не уточнил. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы перебои со светом и водой. Чуть позже Гладков сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела, отметив, что ранения они получили при ударе по Белгороду.

Позднее Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода. В городе за вечер дважды объявляли ракетную опасность: в 18:32 и 20:04 мск.

Днем ранее, 27 сентября, украинские ракеты также били по городу. Повреждения получили дорожное полотно, один коммерческий объект и многоквартирный дом, также осколками были посечены десять автомобилей. Пострадавших не было.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
