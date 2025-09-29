Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки
Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, число пострадавших увеличилось до трех: ночью за медицинской помощью обратился 17-летний молодой человек с баротравмой. Ранее сообщалось о двух раненых. Все пострадавшие продолжают находиться в больницах.
Повреждения в результате ударов получили объект инфраструктуры, десять гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства.
Атакам в течение суток подверглись и другие районы области: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Красногвардейский, Корочанский, Ракитянский, Грайворонский, Алексеевский и Шебекинский муниципальные округа, а также Староосколький городской округ. Некоторые были обстреляны, над другими уничтожили дроны.
Вечером 28 сентября Гладков заявил о нарушении электроснабжения после украинской атаки на инфраструктуру. Каких населенных пунктов коснулись перебои, губернатор не уточнил. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы перебои со светом и водой. Чуть позже Гладков сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела, отметив, что ранения они получили при ударе по Белгороду.
Позднее Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода. В городе за вечер дважды объявляли ракетную опасность: в 18:32 и 20:04 мск.
Днем ранее, 27 сентября, украинские ракеты также били по городу. Повреждения получили дорожное полотно, один коммерческий объект и многоквартирный дом, также осколками были посечены десять автомобилей. Пострадавших не было.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов