ВСУ ракетами ударили по Белгороду
Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены десять автомобилей», — написал в телеграм-канале Гладков.
Предварительно, пострадавших нет, уточнил губернатор.
Об объявлении ракетной опасности в Белгородской области Гладков сообщил в 18:48 мск. В 19:12 ее отменили.
Кроме того, в 16:22 в области была объявлена беспилотная опасность. На момент публикации Гладков не сообщал о ее отмене. Минобороны отчитывалось, что в период с 13:00 по 17:00 мск над Белгородской областью сбили два беспилотника.
