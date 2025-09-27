ВСУ ракетами ударили по Белгороду

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены десять автомобилей», — написал в телеграм-канале Гладков.

Предварительно, пострадавших нет, уточнил губернатор.

Об объявлении ракетной опасности в Белгородской области Гладков сообщил в 18:48 мск. В 19:12 ее отменили.

Кроме того, в 16:22 в области была объявлена беспилотная опасность. На момент публикации Гладков не сообщал о ее отмене. Минобороны отчитывалось, что в период с 13:00 по 17:00 мск над Белгородской областью сбили два беспилотника.