Гладков сообщил о сохраняющихся проблемах с горячей водой в Белгороде

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Белгороде после ракетного обстрела, который произошел накануне вечером, сохраняется проблема с подачей горячей воды, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что объем повреждений после обстрелов можно будет оценить только в светлое время суток. Он уточнил, что в 11:00 мск проведет заседание оперативного штаба, а к 12:00 мск сможет предсказать сроки восстановления.

Также Гладков сообщил о завершении основной части работ по восстановлению электроэнергии. Он отметил, что в оставшиеся объекты электричество подадут в ближайший час, при этом школы и детские сады будут работать в привычном режиме.

Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов
Политика

28 сентября Белгород подвергся ракетному обстрелу Вооруженных сил Украины. Гладков уточнил, что в результате обстрела пострадали два человека, их госпитализировали. По его словам, позже за помощью обратился еще один мужчина, он также продолжит лечение в больнице.

Вечером того же дня Гладков заявил о нарушенной подаче электроснабжения после украинской атаки на инфраструктуру. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы перебои со светом и водой. Он добавил, что аварийные бригады и ресурсоснабжающие предприятия приступили к ликвидации последствий атак.

Ранее, 27 сентября, в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода пострадали три мирных жителя, включая 16-летнего подростка. У всех пострадавших диагностировали баротравмы. В результате атаки были выбиты стекла на коммерческом объекте, а также в многоквартирном доме.

Вячеслав Гладков обстрелы ВСУ Военная операция на Украине горячая вода Белгородская область Белгород
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
