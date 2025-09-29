Гладков сообщил о сохраняющихся проблемах с горячей водой в Белгороде
В Белгороде после ракетного обстрела, который произошел накануне вечером, сохраняется проблема с подачей горячей воды, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что объем повреждений после обстрелов можно будет оценить только в светлое время суток. Он уточнил, что в 11:00 мск проведет заседание оперативного штаба, а к 12:00 мск сможет предсказать сроки восстановления.
Также Гладков сообщил о завершении основной части работ по восстановлению электроэнергии. Он отметил, что в оставшиеся объекты электричество подадут в ближайший час, при этом школы и детские сады будут работать в привычном режиме.
28 сентября Белгород подвергся ракетному обстрелу Вооруженных сил Украины. Гладков уточнил, что в результате обстрела пострадали два человека, их госпитализировали. По его словам, позже за помощью обратился еще один мужчина, он также продолжит лечение в больнице.
Вечером того же дня Гладков заявил о нарушенной подаче электроснабжения после украинской атаки на инфраструктуру. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы перебои со светом и водой. Он добавил, что аварийные бригады и ресурсоснабжающие предприятия приступили к ликвидации последствий атак.
Ранее, 27 сентября, в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода пострадали три мирных жителя, включая 16-летнего подростка. У всех пострадавших диагностировали баротравмы. В результате атаки были выбиты стекла на коммерческом объекте, а также в многоквартирном доме.
