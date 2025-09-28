Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Белгород вновь подвергся атаке Вооруженных сил Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ», — сообщил он. Губернатор заверил, что все службы уже приступили к работе «на местах», а информацию о раненых и разрушениях уточняют.

Примерно за 40 минут до сообщения об обстреле Гладков предупредил жителей региона об объявленной во всей Белгородской области ракетной опасности. Тогда же он призвал людей спуститься в подвал до отбоя сигнала тревоги. Его объявили в 20:32 мск.

Белгородский губернатор вечером 28 сентября заявил о нарушенной подаче электроснабжения после украинской атаки на инфраструктуру. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил , что в городе зафиксированы перебои со светом и водой.

Позднее Гладков рассказал, что в Белгороде в результате ракетного обстрела пострадали двое: в городскую больницу отвезли мужчину с осколочным ранением живота и женщину, которой предварительно диагностировали баротравму.