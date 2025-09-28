 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ

Белгородский губернатор: удар ВСУ привел к значительным перебоям в подаче света
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Белгородской области заявил о ракетном обстреле столицы региона, пострадавших и перебоях с подачей электроэнергии. На этой неделе Белгород пережил несколько ракетных атак
Фото: Yauheni Kazlou / Shutterstock
Фото: Yauheni Kazlou / Shutterstock

В Белгородской области нарушена подача электроснабжения после украинской атаки, заявил глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в телеграм-канале видео.

«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — сообщил он.

Губернатор не уточнил, каких населенных пунктов коснулись перебои. Видеообращение он записал на фоне драматического театра в центре Белгорода — подсветка фасада здания работает, как и уличное освещение. Издание Go31.ru пишет, что перебои с водой и светом есть в разных частях города и Белгородском районе. 

Гладков отметил, что связался с медицинскими учреждениями, Водоканалом, они перешли на резервные источники питания. Глава региона предупредил, что из-за перебоев может не работать система оповещения о ракетной опасности или атаках БПЛА.

Чуть позднее губернатор сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода. Ракетная опасность была объявлена с 18:32 до 19:17, повторно в 20:04. Накануне, 27 сентября, украинские ракеты тоже били по городу.

В Раде заявили о повреждении самой мощной электростанции Киевской области
Политика
Трипольская ТЭС

Вечером 23 сентября ВСУ атаковали город Льгов в Курской области, что привело к повреждению объектов энергетики. В итоге без электричества остались часть потребителей пяти районов области: Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов. Для возобновления подачи света были подключены резервные источники питания и резервные схемы. Белгород в этот день тоже подвергался ракетному удару.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

