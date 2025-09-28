Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ
В Белгородской области нарушена подача электроснабжения после украинской атаки, заявил глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в телеграм-канале видео.
«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные», — сообщил он.
Губернатор не уточнил, каких населенных пунктов коснулись перебои. Видеообращение он записал на фоне драматического театра в центре Белгорода — подсветка фасада здания работает, как и уличное освещение. Издание Go31.ru пишет, что перебои с водой и светом есть в разных частях города и Белгородском районе.
Гладков отметил, что связался с медицинскими учреждениями, Водоканалом, они перешли на резервные источники питания. Глава региона предупредил, что из-за перебоев может не работать система оповещения о ракетной опасности или атаках БПЛА.
Чуть позднее губернатор сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода. Ракетная опасность была объявлена с 18:32 до 19:17, повторно в 20:04. Накануне, 27 сентября, украинские ракеты тоже били по городу.
Вечером 23 сентября ВСУ атаковали город Льгов в Курской области, что привело к повреждению объектов энергетики. В итоге без электричества остались часть потребителей пяти районов области: Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов. Для возобновления подачи света были подключены резервные источники питания и резервные схемы. Белгород в этот день тоже подвергался ракетному удару.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов