Израиль отчитался о серии атак по 120 объектам «Хезболлы»

Удары были нанесены по штаб-квартирам различных подразделений «Хезболлы», военным объектам и объектам инфраструктуры группировки на юге и востоке Ливана. ЦАХАЛ проводит военную операцию «Стрелы севера»

Бейрут, Ливан (Фото: Daniel Carde / Getty Images)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила масштабную серию атак на военные объекты ливанской шиитской организации «Хезболла», сообщила армия еврейского государства.

«В рамках атаки десятки боевых самолетов под руководством разведывательного отдела, Северного командования и ВВС нанесли удары по 120 военным объектам террористической организации «Хезболла» в районах южного Ливана и в глубине страны», — сказано в сообщении.

Были атакованы штаб-квартиры различных подразделений «Хезболлы», военные объекты и объекты инфраструктуры.

19 сентября ЦАХАЛ также нанесла авиаудар по порту Ходейда в Йемене в ответ на ракетные атаки со стороны хуситов.

В последнюю неделю Израиль активизировал боевые действия в Ливане, этому предшествовала серия терактов с подрывом пейджеров, раций и иной техники. 23 сентября ЦАХАЛ объявила о проведении операции «Стрелы севера» против «Хезболлы» и наносит ракетные и авиаудары, есть вероятность проведения наземной операции в Ливане. «Хезболла» атакует северную часть Израиля ракетами.

27 сентября в результате авиаудара в южном пригороде Бейрута погиб лидер «Хезболлы», 64-летний Хасан Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года.

«Хезболла» пообещала, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа», несмотря на гибель Насраллы. За последнее время группировка потеряла многих других высокопоставленных руководителей и командиров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит наносить удары по своим врагам. «Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно», — сказал он после гибели Насраллы.