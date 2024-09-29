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Военная операция на Украине ,  
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NV узнал о возможном увольнении главы военной разведки Украины Буданова

NV узнал о возможном увольнении главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее информацию о вероятной отставке Буданова публиковала «Страна». Он руководит ГУР с 2020-го, его называли в числе кандидатов на пост главкома ВСУ
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в ближайшее время может отправиться в отставку, сообщает издание NV.ua со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Такой вариант существует», — сказал он, комментируя данные о возможном увольнении Буданова. Собеседник издания опроверг информацию, что начальник ГУР будет отправлен послом за рубеж.

Сменить Буданова может глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко, сказал источник.

О возможной отставке Буданова ранее сообщало издание «Страна». По данным его собеседников, на место Буданова придет Иващенко, который прежде был его заместителем. СВР вместо него может возглавить нынешний министр обороны Рустем Умеров, кто займет этот пост, неизвестно.

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Кирилл Буданов

В сентябре Умеров уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По данным источников «Украинской правды» (УП) и «Страны», это произошло без согласования с главой ГУР. УП писала, что в Минобороны планируются кадровые чистки.

Собеседник «Страны» также говорил, что существует «серьезное напряжение» между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и Будановым. «Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал источник. Информацию об ухудшении отношений Ермака и Буданова также приводило издание «Бабель».

Буданов руководит ГУР с августа 2020-го. ФСБ называла его организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, однако позднее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично планировал операцию. Буданов в августе этого года допускал, что мост может быть атакован еще раз (второй был в июле 2023-го).

Этой зимой Times сообщала, что Буданов был среди кандидатов на пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного, которого отправили в отставку в феврале и назначили послом в Лондон. В то же время и Залужному, и Буданову дали звания Героев Украины. Главкомом стал Александр Сырский, у которого такое звание было с 2022-го.

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Кирилл Буданов Украина разведка увольнение
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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