Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

Попытки покушения на Путина предпринимались, но все они были неудачные, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Песков сообщил об обеспечении безопасности президента России «на должном уровне»

Кирилл Буданов (Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Попытки покушения на президента России Владимира Путина предпринимались, но все они были неудачные, заявил в интервью NV глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Они [попытки покушения] были, но, как видите, пока неудачные», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»). Глава украинской разведки не уточнил, о каких случаях идет речь.

По его словам, россияне «боятся потерять» Путина, потому что он является «гарантом их жизненной стабильности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность Путина «обеспечивается на должном уровне».

В мае 2022 года Буданов в интервью «Украинской правде» говорил, что «примерно два месяца назад» на Путина совершили покушение «представители Кавказа». По его словам, попытка «была неудачной» и не получила огласки.