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Военная операция на Украине ,  
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Дания выделит Украине $434 млн за счет российских замороженных активов

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Дания выделит на украинское оборонное производство около $628,8 млн, из которых примерно $434,4 млн — доходы от российских замороженных активов. Москва считает это воровством и обещала последствия
Троелс Лунд Поулсен
Троелс Лунд Поулсен (Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters)

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поулсен в ходе визита в Киев подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым и главой Минстратегпрома Германом Сметаниным документ о намерениях «продолжить сотрудничество по конкретным закупкам» украинских оборонных компаний на сумму около 4,2 млрд датских крон (примерно $628,8 млн). Об этом сообщает Минобороны Дании.

Поулсен отметил, что Дания согласовала с Украиной «общие рамки». В публикации уточняется, что 1,3 млрд датских крон (около $194,6 млн) выделит датское правительство, а еще 2,9 млрд датских крон (примерно $434,4 млн) Дания выделит от имени ЕС, в том числе за счет замороженных российских активов.

«Дания берет на себя инициативу, осуществляя поставки оружия напрямую от украинской оборонной промышленности. Это укрепляет способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом», — отметил датский министр обороны.

В публикации говорится, что ранее в этом году Дания в рамках пилотного проекта профинансировала производство 18 артиллерийских снарядов на Украине, оружие уже поставлено ВСУ.

ЕС начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

На Западе после начала боевых действий на Украине заморозили российские активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Бóльшая часть средств хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear, в 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли и еще €1,6 млрд в первом квартале этого года. В ЕС полагают, что к 2027 году общая прибыль может достичь €15–20 млрд.

ЕС решил использовать около 90% доходов от этих активов на нужды Украины. В регламенте Евросоюза говорится, что «непредвиденные» прибыли от управления активами российского ЦБ «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Киеву не нарушает права собственности.

В конце августа ЕС передал первый транш в размере €1,4 млрд Украине и странам Евросоюза, которые будут поставлять ей оружие.

В Кремле решение ЕК о передаче доходов от активов назвали незаконным и «поводом для продуманных действий» и пообещали ответ. «Это незаконные действия, они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших денег, наших авуаров», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Минфине до этого допустили, что замороженные на Западе активы могут быть потеряны для России надолго, если не навсегда.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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