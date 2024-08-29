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Военная операция на Украине ,  
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ЕС начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов

Сюжет
Военная операция на Украине
Страны ЕС и Украина получили €1,4 млрд из доходов от активов России, деньги предназначены на помощь Киеву. Кремль называл решение ЕК по активам поводом для продуманных действий
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина и страны Евросоюза, которые будут поставлять Киеву оружие, начали получать доходы от замороженных российских активов, ЕС передал им €1,4 млрд, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы начали использовать доходы от замороженных российских активов. Они уже отправлены Украине и членам ЕС, которые будут предоставлять через эти средства больше оружия Украине», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Еврокомиссия в конце июля объявила, что Киеву выделят €1,5 млрд помощи за счет замороженных активов. 90% средств пойдет на закупку «приоритетного военного оборудования», то есть средств ПВО и артиллерийских боеприпасов, остальное — на восстановление Украины.

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Всего в западных государствах в рамках санкций из-за военных действий на Украине заблокированы российские активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей хранятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear, в 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли. В ЕС полагают, что к 2027 году общая прибыль может достичь €15–20 млрд.

В регламенте Евросоюза говорится, что «непредвиденные» прибыли от управления активами российского ЦБ «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Киеву не нарушает права собственности.

В Кремле решение ЕК о передаче доходов от активов назвали незаконным и «поводом для продуманных действий» и пообещали ответ.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Жозеп Боррель российские активы Украина военная помощь
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