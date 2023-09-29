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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Почти 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению

Почти 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В Армению переехали 98,6 тыс. человек. По данным переписи 2015 года, в Нагорном Карабахе проживала 151 тыс. человек, из которых 95% — этнические армяне
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

В Армению из Нагорного Карабаха переехали почти 100 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, передает портал 1Lurer.

Она уточнила, что в страну приехали 98 625 человек, мост Хакари, с которого начинается Лачинский коридор, пересекли 20 892 транспортных средства. Власти Армении называют переехавших жителей Карабаха вынужденными переселенцами.

Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживала 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне. В сентябре 2023 года советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что уехать хотят около 120 тыс. этнических армян, уточнив, что это 99,9% населения.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Она завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. В документе говорится, что населению Карабаха как внутри региона, так и за его пределами стоит «ознакомиться с условиями реинтеграции» в состав Азербайджана и самостоятельно принять решение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 2,3 тыс. вынужденных переселенцев. Он отметил, что появилась «своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли», и люди едут в регион из азербайджанских городов Баку, Гянджи и Сумгаита. По мнению Алиева, к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. человек.

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Теги
Мир Ландау
Нагорный Карабах Армения Азербайджан переселение
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