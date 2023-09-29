Британия ввела санкции против Куренкова и ЦИК России
Великобритания расширила санкционный список против России, под санкции попали глава МЧС Александр Куренков, ЦИК и руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин. Обновленный перечень опубликован на сайте британского правительства.
Британские власти считают, что Куренков, имеющий звание генерал-лейтенанта, причастен к «дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности».
Центризбирком попал под санкции из-за проведения выборов в 2023 году на территории новых регионов России.
Кроме того, под ограничения попали:
- секретарь ЦИК России Наталья Бударина;
- министр юстиции Крыма Олег Шаповалов;
- и.о. заместителя главы правительства ДНР Владимир Ежиков;
- первый замруководителя администрации главы ЛНР Игорь Бабкин;
- председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко;
- глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко;
- глава избиркома Херсонской области Марина Захарова;
- глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко.
В России с 8 по 10 сентября проходили выборы глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Голосование состоялось в 85 субъектах Федерации. «Единая Россия» по итогам подсчета 100% голосов в Донецкой и Луганской народных республиках набрала более 70% голосов. На выборах в облдуму в Херсонской области партия получила 74,86%, в Запорожской области — 83%. ЕС осудил выборы в этих регионах и не признал их итоги, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудвард также критиковала проведение голосования.
В Москве неоднократно призывали учитывать «сложившиеся геополитические реалии», в том числе в контексте урегулирования конфликта на Украине. Санкции российские власти не раз называли незаконными.