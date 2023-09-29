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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против Куренкова и ЦИК России

Великобритания внесла в санкционный список главу МЧС Куренкова и ЦИК России
Сюжет
Война санкций
В черные списки, предполагающие заморозку активов, также попали чиновники из Крыма, ДНР и ЛНР, руководители избиркомов Херсонской и Запорожской областей. Россия не раз называла санкции незаконными
Александр Куренков
Александр Куренков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Великобритания расширила санкционный список против России, под санкции попали глава МЧС Александр Куренков, ЦИК и руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин. Обновленный перечень опубликован на сайте британского правительства.

Британские власти считают, что Куренков, имеющий звание генерал-лейтенанта, причастен к «дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности».

Центризбирком попал под санкции из-за проведения выборов в 2023 году на территории новых регионов России.

Кроме того, под ограничения попали:

  • секретарь ЦИК России Наталья Бударина;
  • министр юстиции Крыма Олег Шаповалов;
  • и.о. заместителя главы правительства ДНР Владимир Ежиков;
  • первый замруководителя администрации главы ЛНР Игорь Бабкин;
  • председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко;
  • глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко;
  • глава избиркома Херсонской области Марина Захарова;
  • глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко.

В России с 8 по 10 сентября проходили выборы глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Голосование состоялось в 85 субъектах Федерации. «Единая Россия» по итогам подсчета 100% голосов в Донецкой и Луганской народных республиках набрала более 70% голосов. На выборах в облдуму в Херсонской области партия получила 74,86%, в Запорожской области — 83%. ЕС осудил выборы в этих регионах и не признал их итоги, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудвард также критиковала проведение голосования.

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В Москве неоднократно призывали учитывать «сложившиеся геополитические реалии», в том числе в контексте урегулирования конфликта на Украине. Санкции российские власти не раз называли незаконными.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Великобритания санкции Александр Куренков ЦИК Единая Россия
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