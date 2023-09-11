Выборы-2023. Главное

Первые итоги выборов — в материале РБК

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В России закончился последний день голосования на выборах-2023. Голосование проходило в 85 регионах. Все, что нужно знать о выборах-2023, — в материале РБК.

Главное на 01:00 мск По результатам подсчета результатов дистанционного электронного голосования в Москве лидирует действующий мэр Сергей Собянин, который заручился поддержкой более 2 млн избирателей.

Более 43% избирателей (3,28 млн человек) приняли участие в очном и дистанционном голосовании на выборах в столице, по данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. 2,7 млн (то есть около 82% от общего числа проголосовавших) отдали свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования. В Мосгоризбиркоме сообщили, что явка составила 42,5%.

Дмитрий Медведев назвал выступление «Единой России» на выборах «в целом достойным». По его словам, партии уже нужно начинать подготовку к президентским выборам.

В Херсонской области голосование завершилось раньше, чем в других регионах в этом часовом поясе, в 15:00 мск. По предварительным данным более 73% голосов там набрала «Единая Россия». В ДНР у этой партии более 78%, в ЛНР — 74%, в Запорожской —83%.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о реванше «Единой России» за не слишком удачные прошлые выборы. В частности партии удалось выиграть выборы в региональный парламент, набрав рекордные для себя 59%.

За два дня выборов дистанционно проголосовали более 3 млн человек в 25 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Итоги губернаторских выборов

В Приморье с результатом в 72,78% голосов победил действующий губернатор Олег Кожемяко.

В Омской области врио главы региона Виталий Хоценко получил 75,26% голосов.

В Алтайском крае победил врио главы региона Виктор Томенко (76,2%).

победил врио главы региона Виктор Томенко (76,2%). В Новосибирской области лидирует действующий губернатор Андрей Травников, у которого 76,1%.

лидирует действующий губернатор Андрей Травников, у которого 76,1%. На выборах в Амурской области победил Василий Орлов. У него 82,3%.

победил Василий Орлов. У него 82,3%. На выборах губернатора Магаданской области победил действующий губернатор Сергей Носов (72,4% голосов после обработки 100% протоколов).

В Москве Сергей Собянин набирает 76,8% после подсчета 27% протоколов.

Сергей Собянин набирает 76,8% после подсчета 27% протоколов. В Московской области лидирует действующий глава региона Андрей Воробьев (84,4% после подсчета 43,6% протоколов)

лидирует действующий глава региона Андрей Воробьев (84,4% после подсчета 43,6% протоколов) В Самарской области посчитали 69,5% бюллетеней. Лидирует действующий глава региона Дмитрий Азаров, у которого 84,5%.

посчитали 69,5% бюллетеней. Лидирует действующий глава региона Дмитрий Азаров, у которого 84,5%. В Нижегородской области лидирует действующий глава региона Глеб Никитин (83,8% после подсчета 76,3% протоколов)

В Псковской области лидирует действующий глава региона Михаил Ведерников (85,1% после подсчета 77% протоколов)

В Орловской области лидирует действующий глава региона Андрей Клычков (76,6% после подсчета 21,4% протоколов).

В Ивановской области лидирует Станислав Воскресенский (80% после подсчета 25% протоколов).

В Смоленской области лидирует врио главы региона Василий Анохин (87,4% после подсчета 12,7% протоколов).

В Воронежской области лидирует действующий глава региона Александр Гусев (76,7% после подсчета 53,9% протоколов)

В Тюменской области после подсчета 69,4% лидирует глава региона Александр Моор (79,3%).

после подсчета 69,4% лидирует глава региона Александр Моор (79,3%). В Кемеровской области лидирует действующий глава региона Сергей Цивилев (84,84% после обработки 54,8% протоколов).

лидирует действующий глава региона Сергей Цивилев (84,84% после обработки 54,8% протоколов). В Хакасии лидирует действующий глава региона Валентин Коновалов, у которого 63,3%. Подсчитано более 86,2% протоколов.

лидирует действующий глава региона Валентин Коновалов, у которого 63,3%. Подсчитано более 86,2% протоколов. Действующий глава региона лидирует и в Красноярском крае. У Михаила Котюкова 70,2%. Подсчитаны около 98% протоколов.

У Михаила Котюкова 70,2%. Подсчитаны около 98% протоколов. Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов заксобрания. 35-летний Артюхов возглавляет регион с 2018 года. Его отец — экс-спикер заксобрания ЯНАО Андрей Артюхов.

большинством голосов депутатов заксобрания. 35-летний Артюхов возглавляет регион с 2018 года. Его отец — экс-спикер заксобрания ЯНАО Андрей Артюхов. На выборах главы Якутии лидирует действующий глава республики Айсен Николаев (77,3% голосов после обработки 90,9% протоколов).

Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 72,34% голосов после обработки 100% протоколов.

Более 60% «Единая Россия» получает на выборах в Законодательное собрание Иркутской области, Народный хурал Бурятии, областное собрание депутатов Архангельской области, парламент Калмыкии, Курултай Башкирии, Законодательное собрание Ростовской области.

КПРФ лидирует (более 38%) на выборах в Верховный совет Хакасии . У «Единой России» 36,9% после подсчета 75% протоколов.

На выборах в Екатеринбургскую городскую думу шесть партий получили более 8%. У «Единой России» 36%, далее идут ЛДПР (16%), КПРФ (13%), «Справедливая Россия — за правду» (12%), «Яблоко» (11%), «Новые люди» (8%).

В Хабаровске после подсчета 100% протоколов лидирует действующий градоначальник Сергей Кравчук. У него 45,41% голосов.

Как проходило голосование

В Геленджике независимые наблюдатели получили повестки во время нахождения на избирательном участке. Военкомат называл сведения об этом глупостями и требовал предъявить факты. Однако власти признали это, уточнив, что раньше вручить не удалось.

Более 5 тыс. DDoS-атак были совершены на ресурсы дистанционного голосования с 8:00 до 12:00 мск 8 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. 10 сентября руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что число кибератак превысило 27 тыс.

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Новые территории В Запорожской области на 12.00 мск 10 сентября явка на выборах в законодательное собрание превысила 60%, сообщила журналистам глава Избиркома региона Галина Катющенко. 8 и 9 сентября в регионе проходит только надомное голосование и голосование на придомовых территориях.

на 12.00 мск 10 сентября явка на выборах в законодательное собрание превысила 60%, сообщила журналистам глава Избиркома региона Галина Катющенко. 8 и 9 сентября в регионе проходит только надомное голосование и голосование на придомовых территориях. В Херсонской области в голосовании участие приняли 65,14% избирателей.

в голосовании участие приняли 65,14% избирателей. За пятницу областную избирательную комиссию дважды эвакуировали из-за воздушной тревоги. Кроме того, как заявила ТАСС глава избиркома Марина Захарова, система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок.

Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на 10 сентября был уничтожен в результате атаки дронов, рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев. Пострадавших нет. Элла Памфилова назвала случившееся терактом.

В ДНР явка избирателей на выборах депутатов Народного совета на 12:00 10 сентября составила 76,41%. После досрочного голосования было 45,43%.

явка избирателей на выборах депутатов Народного совета на 12:00 10 сентября составила 76,41%. После досрочного голосования было 45,43%. В ЛНР явка к 12:30 мск 10 сентября составила 75,46%.

На Чукотке голосование завершено, по итогам трех дней явка на выборах губернатора составила 51,87%.

голосование завершено, по итогам трех дней явка на выборах губернатора составила 51,87%. На выборах губернатора Магаданской области к 18:00 третьего дня голосования явка составила 32,73% .

к 18:00 третьего дня голосования явка составила 32,73% . В Приморском крае на выборах губернатора проголосовали 43%.

на выборах губернатора проголосовали 43%. Явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 30%.

составила 30%. Явка на выборах губернатора и облдумы Подмосковья к 17:00 10 сентября составила более 54%

к 17:00 10 сентября составила более 54% Выбрать губернатора Воронежской области по состоянию на вечер воскресенья пришли 48,48%.

по состоянию на вечер воскресенья пришли 48,48%. В Нижегородской области явка к 18:00 в воскресенье достигла 49,85%.

явка к 18:00 в воскресенье достигла 49,85%. В Псковской области на участки явились за два дня 19,73% избирателей.

на участки явились за два дня 19,73% избирателей. В Самарской области по состоянию на 18:00 воскресенья на участки пришли 50,12%.

по состоянию на 18:00 воскресенья на участки пришли 50,12%. В Ростовской области на участки пришли 29,6% избирателей.

на участки пришли 29,6% избирателей. Явка на выборах губернатора в Тюменской области превысила 48%.

превысила 48%. Явка на выборах в Курултай Башкирии превысила 47%.

Где и какого уровня выборы проходили

В этом году в России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Так, губернаторов избирают в 21 субъекте, в том числе в Хакасии, Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. Кроме того, в Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться.

Еще в пяти регионах — ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — проходят непрямые выборы высшего должностного лица, то есть его избирают депутаты регионального парламента из кандидатур, утвержденных президентом.

Депутатов региональных законодательных собраний избирают в 20 регионах, в том числе в Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Смоленской областях, а также в четырех новых регионах.

В одномандатных округах четырех субъектов проходят довыборы в Госдуму — депутатов изберут в Карачаево-Черкесии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области. Мандаты освободились после того, как в апреле и мае скончались три депутата (Николай Борцов, Джашарбек Узденов и Виктор Зубарев), а Алексей Черняк год назад отказался от мандата (все избирались от «Единой России»).

В региональных столицах, в том числе в Майкопе (Адыгея), Якутске (Якутия), Абакане (Хакасия), Красноярске (Красноярский край), Белгороде (Белгородская область), Волгограде (Волгоградская область), Екатеринбурге (Свердловская область), а также в Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе, выбирают гордумы.

Всего на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули около 85 тыс. человек, из них этап регистрации прошли 81,3 тыс. Более 70 тыс. выдвинулись от 20 политических партий, более 10 тыс. зарегистрированных кандидатов — самовыдвиженцы. При этом среди последних впервые с 2017 года нет ни одного кандидата в губернаторы.

В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от «думской пятерки» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

Расширение ДЭГ

В этом году существенно выросло число регионов, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Если на выборах-2022 технология использовалась в восьми регионах (включая Москву), то в этом году дистанционно смогут проголосовать жители 25 регионов (включая Москву), потенциально это более 22 млн избирателей. Электронное голосование охватит 381 избирательную кампанию. Всего заявки на проведение дистанционного голосования подали более 30 регионов.

В каких регионах в этом году доступно ДЭГ На территории всего региона : Чувашия, Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ. В рамках отдельных кампаний : Карелия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская область, Калининградская область, Курская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тульская область, Челябинская область.

Дистанционное голосование осуществляется на региональной платформе ДЭГ (портал vybory.gov.ru), в Москве — через собственную региональную платформу (голосование проходит на сайте elec.mos.ru).

В этом году результаты ДЭГ будут оглашаться по каждому региону после завершения голосования. Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов обещал, что организаторы будут стараться тратить на процедуру подведения результатов не более двух часов. За это время нужно выгрузить списки избирателей, собрать ключ расшифровки, загрузить его в систему.

Вечером 8 сентября было на два часа приостановлено электронное голосование в Ненецком АО из-за того, что жители имели право проголосовать сразу в двух субъектах: на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого АО и на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. «К сожалению, из-за технической ошибки такое сочетание голосований привело к отказу в выдаче избирателям одного из комплектов бюллетеней: часть избирателей получили только бюллетени первых выборов, часть — только вторых», — сообщили в избиркоме.

Что еще изменилось на выборах в этом году

В этом году реализуются два пилотных проекта: «Мобильная УИК» и «Стоп дубль». Приложение «Мобильная УИК» создано для членов избирательных комиссий, которые проводят подомовые обходы и информируют граждан о выборах. «Наши комиссии и раньше осуществляли такие подомовые обходы для уточнения данных, давали консультации, но все это делалось исключительно вручную, используя бумажные носители. А сейчас новый цифровой сервис ускоряет и облегчает работу членам УИК, позволяет своевременно доводить всю необходимую информацию о выборах, сроках голосования, возможных формах, кандидатах и партиях до избирателей, уточнять списки избирателей и так далее», — поясняла председатель ЦИК Элла Памфилова.

Проект «Стоп дубль», который должен проверять избирателей и предотвращать многократное голосование, уже запускался в 2021 году, однако к этим выборам система, по словам главы ЦИК, была «принципиально доработана». Изначально «пилот» планировалось запустить только в четырех регионах, где идут довыборы в Госдуму, однако позже географию расширили на 31 субъект.

Нововведением в этом году также стала возможность проводить выборы на территориях, где введено военное положение. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в мае. Решение о проведении выборов ЦИК принимает после консультаций с Минобороны и ФСБ. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Теперь можно также создавать экстерриториальные участки и голосовать в СИЗО, если заключенный под стражу находится за пределами своего избирательного округа.

Кроме того, доверенные лица кандидатов теперь утрачивают этот статус после окончания агитационного периода, а представителями СМИ на участках могут быть только журналисты с постоянным трудовым договором, заключенным не менее чем за два месяца до назначения выборов. Наблюдателям и журналистам на избирательном участке теперь должно быть определено специальное место, ранее законодательство не содержало оговорки о местах.

В этом году были также формально упразднены открепительные удостоверения. Памфилова называла их «анахронизмом, который мы уже несколько лет не применяем».