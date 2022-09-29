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Автобусы из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск временно отменили

29 сентября временно перестали ходить автобусы из Тольятти и Самары в Уральск на северо-западе Казахстана. Мера принята из-за ситуации на российско-казахстанской границе. Билеты в российские города можно купить на 1 октября
Ситуация на казахстанско-российской границе
Ситуация на казахстанско-российской границе (Фото: ТАСС)

Из Самары временно перестали ходить автобусы в казахстанский Уральск, сообщается на сайте самарского Центрального автовокзала.

«Уважаемые пассажиры, рейсы 29.09.2022 Самара — Уральск приостановлены. О возобновлении рейсов в дальнейшем проинформируем», — говорится в сообщении.

Автовокзал Тольятти также сообщил о приостановке автобусных рейсов до Уральска, пишет «Интерфакс».

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В заявлении автовокзала Уральска говорится, что приостановлена продажа билетов по этим маршрутам в обе стороны «в связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и Российской Федерации».

На сайте автовокзала билеты на автобусы в Самару и Тольятти можно купить на рейсы с 1 октября. При попытке приобрести их на 29 и 30 сентября появляется сообщение о том, что продажи приостановлены диспетчером.

По данным Комитета миграционной службы МВД Казахстана, с 21 сентября, после объявления в России частичной мобилизации, в страну въехали около 98 тыс. российских граждан. Покинули Казахстан за этот срок 64,2 тыс. человек. Как пояснили в миграционной службе, многие россияне используют Казахстан как транзитную страну для релокации в Киргизию и Узбекистан.

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Астраханские власти откроют пункт мобилизации на границе с Казахстаном
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

На границе Казахстана и России возникли очереди. Очевидцы рассказывали, что у пункта пропуска «Маштаково» в Оренбургской области пробка растянулась на километры, люди стоят в ней более суток. Жители Казахстана, застрявшие в пробках на границе, жаловались властям на невозможность вернуться домой. В связи с этим власти республики решили открыть на границе зеленый коридор для проезда казахстанцев и машин с продовольствием.

29 сентября власти Астраханской области сообщили, что среди направляющихся в сторону Казахстана «масса мужчин призывного возраста», поэтому там откроют мобилизационный пункт. Кроме того, в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих частичной мобилизации и не выпускать тех, кто подходит под критерии призыва, не имеет права на отсрочку от мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 сентября заявил, что в вопросе разрешения на выезд из России нужно руководствоваться федеральным законом о мобилизации, по которому стоящие на воинском учете граждане не могут покидать место жительства без справки от военного комиссариата. Позднее он уточнил со ссылкой на Минобороны, что при частичной мобилизации эта норма не применяется.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан Самара Тольятти Автобусы граница частичная мобилизация
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