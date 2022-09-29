Песков призвал оперативно исправлять ошибки о призыве после слов Володина

Россияне должны обращаться к той информации о мобилизации, которую публикует Минобороны и сообщают на посвященных этой теме ресурсах, сказал Песков. Он отметил, что ошибки в данных от госслужащих не облегчают ситуацию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В вопросах о частичной мобилизации нужно доверять информации Министерства обороны и специализированных ресурсов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили его о том, как в Кремле оценивают такие «неаккуратные» заявления о мобилизации, как слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете выезда военнообязанных мужчин за границу без разрешения военкомата.

«Здесь обилие информации. Огромное количество вопросов наслаиваются один на другой, конечно, не облегчает ситуацию в плане разъяснения. Поэтому бывают ошибки. Но главное, чтобы они оперативно поправлялись. Насколько мне известно, Володин оперативно поправился», — сказал Песков.

При этом он назвал спикера Госдумы безусловно надежным источником информации о мобилизации.

Тема выезда россиян за границу стала актуальной после того, как 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для участия в военных действиях на Украине. В тот же день пользователи Сети вспомнили о ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», согласно которому состоящие на воинском учете граждане не могут выезжать с места жительства без разрешения от военкомата после объявления мобилизации.

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Тогда представители разных ведомств и Минобороны заявили, что ограничений на выезд из-за мобилизации нет. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что россияне могут свободно выезжать за пределы своего региона и за рубеж, если не получили повестку.

Однако утром 29 сентября Володин снова вспомнил о законе про мобилизацию, указал на запрет на выезд без разрешения военкомата и призвал руководствоваться этим правилом всех военнообязанных. Через несколько часов политик опроверг свое сообщение. Он объяснил, что закон не действует из-за частичного характера мобилизации.



