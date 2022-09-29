Песков призвал оперативно исправлять ошибки о призыве после слов Володина
В вопросах о частичной мобилизации нужно доверять информации Министерства обороны и специализированных ресурсов, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
Журналисты спросили его о том, как в Кремле оценивают такие «неаккуратные» заявления о мобилизации, как слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете выезда военнообязанных мужчин за границу без разрешения военкомата.
«Здесь обилие информации. Огромное количество вопросов наслаиваются один на другой, конечно, не облегчает ситуацию в плане разъяснения. Поэтому бывают ошибки. Но главное, чтобы они оперативно поправлялись. Насколько мне известно, Володин оперативно поправился», — сказал Песков.
При этом он назвал спикера Госдумы безусловно надежным источником информации о мобилизации.
Тема выезда россиян за границу стала актуальной после того, как 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для участия в военных действиях на Украине. В тот же день пользователи Сети вспомнили о ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», согласно которому состоящие на воинском учете граждане не могут выезжать с места жительства без разрешения от военкомата после объявления мобилизации.
Тогда представители разных ведомств и Минобороны заявили, что ограничений на выезд из-за мобилизации нет. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что россияне могут свободно выезжать за пределы своего региона и за рубеж, если не получили повестку.
Однако утром 29 сентября Володин снова вспомнил о законе про мобилизацию, указал на запрет на выезд без разрешения военкомата и призвал руководствоваться этим правилом всех военнообязанных. Через несколько часов политик опроверг свое сообщение. Он объяснил, что закон не действует из-за частичного характера мобилизации.