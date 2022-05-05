Песков заявил, что переданные Киеву разведданные не помешают целям России

Дмитрий Песков (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Разведывательные данные, которые Запад передает Украине, не помешают России достичь целей спецоперации, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее New York Times сообщила, что США передали Украине разведданных, которые та использовала для ударов по российским военным. В связи с этим у Пескова спросили, есть ли Москвы считать эту информацию достоверной.

Пресс-секретарь на это ответил, что российским военным «хорошо известно, что США, Великобритания, НАТОвцы на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским ВС». «Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянсы направляют на Украину — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — заявил он.

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