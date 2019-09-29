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CМИ сообщили о смягчении требований к анонимам перед жалобой на Трампа
Разведка США перестала требовать от информаторов, оставляющих жалобы «чрезвычайной важности» для передачи конгрессу, владеть данными о правонарушениях из первых рук. Эти нововведения позволили подать жалобу на Трампа
Жалоба на Трампа, которую обнародовал конгресс (Фото: Wayne Partlow / AP)

Разведка США исключила из требований к подаче жалоб пункт, согласно которому сведения о правонарушении должны быть получены из первых рук, а не от третьих лиц, пишет издание The Federalist, обратившее внимание на изменение к форме соответствующего документа. По его данным, нововведение появились в период между маем 2018 и августом 2019 года.

В жалобе на президента США Дональда Трампа, датированной августом этого года, говорится, что ее автор получил информацию о разговоре главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским от нескольких источников среди чиновников.

В прошлых версиях формы для подачи подобной жалобы говорилось, что информатор должен сообщать только о том, что известно ему из первых рук, а донесения, основанные на слухах, будут отклонены.

Как отмечает издание, первым на изменение формы обратил внимание один из пользователей Twitter.

Политика
Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским

Автор жалобы на Трампа указывает, что не является непосредственным свидетелем большей части описываемых событий. Документ был опубликован конгрессом после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента, а Белый дом обнародовал стенограмму беседы. При этом последний документ — не дословная расшифровка, стенограмму составили на основе заметок тех, кто слушал разговор.

В жалобе говорилось, что президент США оказал давление на главу другого государства с целью принудить его вмешаться в выборы 2020 года и провести расследование в отношении одного из политических противников Трампа.

Согласно стенограмме, Трамп напомнил Зеленскому об увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего участвовать в выборах главы государства в 2020 году.

«Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно», — сказал Трамп. Зеленский ответил, что в курсе дела и пообещал, что новый прокурор «рассмотрит ситуацию конкретно в отношении той компании», которую упомянул президент США.

Политика
В США обвинили Россию в причастности к скандалу вокруг импичмента Трампа

В ходе общения с журналистам на полях Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что на него не оказывали давления.

Минюст США изучил стенограмму беседы двух президентов и не нашел в ней нарушений закона. Официальный представитель ведомства Керри Кьюпек сообщила, что министерство закрыло дело. При этом спикер палаты представителей считает, что записи подтверждают, что поведение Трампа подрывает чистоту выборов, его администрации и нацбезопасности США.

Автор: Константин Нагаев
Теги: разведка США, информатор, жалоба
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