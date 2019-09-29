CМИ сообщили о смягчении требований к анонимам перед жалобой на Трампа

CМИ сообщили о смягчении требований к анонимам перед жалобой на Трампа

Разведка США перестала требовать от информаторов, оставляющих жалобы «чрезвычайной важности» для передачи конгрессу, владеть данными о правонарушениях из первых рук. Эти нововведения позволили подать жалобу на Трампа

Жалоба на Трампа, которую обнародовал конгресс (Фото: Wayne Partlow / AP)

Разведка США исключила из требований к подаче жалоб пункт, согласно которому сведения о правонарушении должны быть получены из первых рук, а не от третьих лиц, пишет издание The Federalist, обратившее внимание на изменение к форме соответствующего документа. По его данным, нововведение появились в период между маем 2018 и августом 2019 года.

В жалобе на президента США Дональда Трампа, датированной августом этого года, говорится, что ее автор получил информацию о разговоре главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским от нескольких источников среди чиновников.

В прошлых версиях формы для подачи подобной жалобы говорилось, что информатор должен сообщать только о том, что известно ему из первых рук, а донесения, основанные на слухах, будут отклонены.

Как отмечает издание, первым на изменение формы обратил внимание один из пользователей Twitter.