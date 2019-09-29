CМИ сообщили о смягчении требований к анонимам перед жалобой на Трампа

Автор жалобы на Трампа указывает, что не является непосредственным свидетелем большей части описываемых событий. Документ был опубликован конгрессом после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента, а Белый дом обнародовал стенограмму беседы. При этом последний документ — не дословная расшифровка, стенограмму составили на основе заметок тех, кто слушал разговор.
В жалобе говорилось, что президент США оказал давление на главу другого государства с целью принудить его вмешаться в выборы 2020 года и провести расследование в отношении одного из политических противников Трампа.
Согласно стенограмме, Трамп напомнил Зеленскому об увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего участвовать в выборах главы государства в 2020 году.
«Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно», — сказал Трамп. Зеленский ответил, что в курсе дела и пообещал, что новый прокурор «рассмотрит ситуацию конкретно в отношении той компании», которую упомянул президент США.
В ходе общения с журналистам на полях Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что на него не оказывали давления.
Минюст США изучил стенограмму беседы двух президентов и не нашел в ней нарушений закона. Официальный представитель ведомства Керри Кьюпек сообщила, что министерство закрыло дело. При этом спикер палаты представителей считает, что записи подтверждают, что поведение Трампа подрывает чистоту выборов, его администрации и нацбезопасности США.