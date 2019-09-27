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В США обвинили Россию в причастности к скандалу вокруг импичмента Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия приложила руку к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом она сказала в эфире телеканала MSNBC.

«Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку», — отметила она, подчеркнув недопустимость вмешательства какого-либо государства в выборы США.

При этом американский политик не предоставила каких-либо доказательств своего утверждения и не пояснила, в чем конкретно заключается причастность Москвы к ситуации вокруг возможного импичмента президента Соединенных Штатов.

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Адвокат Трампа заявил о доказательствах влияния Украины на выборы в США

Глава палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Такое заявление она сделала после того, как в американской прессе появилась информация о попытке Трампа оказать «давление» на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе расследования против сына Джо Байдена. Отмечалось, что взамен американский лидер обещал возобновить военную помощь Украине.

25 сентября администрация президента США опубликовала стенограмму разговора лидеров двух стран. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего, однако вопрос возобновления военной помощи не упоминался. В свою очередь Пелоси заявила, что обнародованная информация не снимает с Трампа ответственности и демократы продолжат процедуру импичмента.

Теги: Трамп, демократы, импичмент, Россия
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