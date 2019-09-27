В США обвинили Россию в причастности к скандалу вокруг импичмента Трампа

В США обвинили Россию в причастности к скандалу вокруг импичмента Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия приложила руку к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом она сказала в эфире телеканала MSNBC.

«Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку», — отметила она, подчеркнув недопустимость вмешательства какого-либо государства в выборы США.

При этом американский политик не предоставила каких-либо доказательств своего утверждения и не пояснила, в чем конкретно заключается причастность Москвы к ситуации вокруг возможного импичмента президента Соединенных Штатов.

Глава палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Такое заявление она сделала после того, как в американской прессе появилась информация о попытке Трампа оказать «давление» на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе расследования против сына Джо Байдена. Отмечалось, что взамен американский лидер обещал возобновить военную помощь Украине.