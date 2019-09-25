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Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа
Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента после того, как в СМИ появилась информация о том, что президент США мог надавить на своего коллегу ради личных политических интересов
Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп мог оказать на него давление в ходе телефонного разговора.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня может давить только мой сын, которому шесть лет», — сказал он журналистам (ответ президента в эфире показал телеканал «Россия 24»).

На вопрос о том, не собирается ли он чего-нибудь просить у Трампа, Зеленский сказал, что можно говорить о поддержке, но «Украина — новая, сильная страна, ни у кого ничего не просит» и сама может «кому-то помочь».

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Ранее председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Теперь шесть комитетов нижней палаты парламента должны начать расследование действий президента. По словам Пелоси, Трамп нарушил Конституцию.

Поводом стала жалоба сотрудника разведки, который сообщил начальству, что в ходе разговора с одним из зарубежных лидеров Трамп сделал некое «тревожное обещание». Позже The Wall Street Journal и другие издания сообщили, что речь идет о беседе Трампа с Зеленским. Американский лидер якобы потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего участвовать в выборах президента США в 2020 году.

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Трамп назвал решение конгрессменов «харрасментом президента» и охотой на ведьм, пообещав опубликовать стенограмму его разговора с Зеленским в среду.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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