Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны Трампа

Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента после того, как в СМИ появилась информация о том, что президент США мог надавить на своего коллегу ради личных политических интересов

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп мог оказать на него давление в ходе телефонного разговора.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня может давить только мой сын, которому шесть лет», — сказал он журналистам (ответ президента в эфире показал телеканал «Россия 24»).

На вопрос о том, не собирается ли он чего-нибудь просить у Трампа, Зеленский сказал, что можно говорить о поддержке, но «Украина — новая, сильная страна, ни у кого ничего не просит» и сама может «кому-то помочь».

Ранее председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Теперь шесть комитетов нижней палаты парламента должны начать расследование действий президента. По словам Пелоси, Трамп нарушил Конституцию.