В Курской области создадут отряд добровольцев, целью которого станет обеспечение безопасности восьми отселенных районов и участие в их жизнеобеспечении. По словам губернатора, срок контракта добровольцев составит полгода

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В Курской области будет сформирован добровольческий отряд «Барс — Курск», задачей которого станет «поддержание правопорядка», заявил губернатор Алексей Смирнов после совещания с членами регионального правительства и главами районов.

«Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение», — написал он в телеграм-канале, уточнив, что срок контракта составляет шесть месяцев. Власти гарантируют сохранение рабочего места на этот период.

По словам Смирнова, члены нового отряда будут взаимодействовать с армией и штабом КТО, «что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры». Среди задач формирования «Барс — Курск» Смирнов также назвал «участие в жизнеобеспечении отселенных районов».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Смирнов 12 августа докладывал президенту России Владимиру Путину, что под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов, приграничные районы покинули свыше 130 тыс. жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции в Курской области появление «буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский 15 августа говорил, что в регионе создана военная комендатура «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения». Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ» на вторжение. В российском МИДе сочли более неактуальными переговоры об урегулировании конфликта.