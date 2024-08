Россия направила претензии Германии по расследованию подрыва Nord Stream

Берлин может закрыть следствие «без выявления истинных заказчиков» подрыва, в связи с чем Германии и другим «затронутым странам» официально предъявили претензии, заявили в МИДе. Ранее следствие закрыли Швеция и Дания

Россия официально предъявила претензии Германии по расследованию подрыва «Северных потоков» и добивается проведения переговоров по этому вопросу, заявил директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин в интервью «РИА Новости».

Он пояснил, что это связано с предположениями, что Берлин «спустит [дело] на тормозах», закрыв следствие, как это сделали Дания и Швеция в феврале. В Кремле называли это решение абсурдным.

«Власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, являющихся гражданами Украины. Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов «Северных потоков», то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — сказал Тяпкин.

В связи с этим Россия поставила вопрос о выполнении Германией и «другими затронутыми странами» обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. «На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину. Добиваемся проведения переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. От реакции западников будут зависеть наши дальнейшие шаги», — подчеркнул он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. На двух трубопроводах СП-1 и одном СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях инфраструктуры. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Украины отрицали причастность к произошедшему. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».

The New York Times (NYT), Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов.

14 августа ряд немецких СМИ сообщили об ордере на арест одного из фигурантов расследования — украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Власти Польши подтвердили, что получили ордер от немецкой стороны, однако подозреваемый в начале июля уехал из страны на Украину.

Издание The Wall Street Journal позднее написало, что план операции весной 2022 года подготовили высокопоставленные украинские военные, которых поддержали бизнесмены. Украинский президент Владимир Зеленский сначала одобрил его, но после того, как о плане узнало ЦРУ, потребовал отказаться от идеи, отмечала газета. На тот момент главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и продолжил подготовку. Залужный в ответ на вопрос WSJ назвал провокацией предположения о его роли в подрыве.