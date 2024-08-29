WSJ сообщила о крушении первого F-16 на Украине
Первый истребитель F-16 потерпел крушение на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его привезли на Украину, уточнило издание. По словам собеседника, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», — пишет WSJ.
Воздушные силы Украины о крушении или гибели пилота не сообщали, отмечает издание. Ранее военные телеграм-каналы, в том числе «Военная хроника», обратили внимание на пост главы горсовета Луцка Игоря Полищука, где говорилось о гибели подполковника Алексея Меся. По данным канала, он был заместителем командира 114-й бригады тактической авиации и проходил обучение на F-16. Пост Полищук подзнее удалил.
Первые истребители F-16 поступили на Украину 31 июля от Нидерландов. The Economist сообщал, что самолетов в первой партии было десять. К концу года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего — 79.
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