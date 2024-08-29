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Политика ,  
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WSJ сообщила о крушении первого F-16 на Украине

Украина потеряла первый западный истребитель, причиной, по данным WSJ, стала ошибка пилота. Первые десять F-16 Киев получил в конце июля
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Первый истребитель F-16 потерпел крушение на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его привезли на Украину, уточнило издание. По словам собеседника, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», — пишет WSJ.

Воздушные силы Украины о крушении или гибели пилота не сообщали, отмечает издание. Ранее военные телеграм-каналы, в том числе «Военная хроника», обратили внимание на пост главы горсовета Луцка Игоря Полищука, где говорилось о гибели подполковника Алексея Меся. По данным канала, он был заместителем командира 114-й бригады тактической авиации и проходил обучение на F-16. Пост Полищук подзнее удалил.

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Первые истребители F-16 поступили на Украину 31 июля от Нидерландов. The Economist сообщал, что самолетов в первой партии было десять. К концу года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего — 79.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
F-16 истребитель Украина Военная операция на Украине
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