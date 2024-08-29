Кремль назвал главное относительно дела Дурова

Процесс над Дуровым во Франции не должен стать политическим, заявил Песков. Основатель Telegram способен организовать свою правовую защиту, но российские власти готовы помочь «в меру возможностей», сообщили в Кремле

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров, которому во Франции предъявлено несколько обвинений, имеет гражданство этой страны и обладает всем необходимым для организации своей правовой защиты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В то же время, добавил он, Дуров — все еще гражданин России и в случае необходимости власти готовы «в меру возможностей» оказать ему содействие, как любому другому россиянину. «И здесь, конечно, главное, [чтобы] то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование. Мы знаем, что президент Франции [Эмманюэль Макрон] отрицал какую-либо связь с политикой, но, с другой стороны, предъявляются определенные обвинения. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше», — сказал Песков.

В Кремле видели сообщения о том, что Франция просила у Швейцарии подробности расследования против Дурова о физическом насилии против ребенка, но пока быть уверенными в их достоверности нельзя, добавил Песков. Об уголовном деле против предпринимателя рассказала мать троих его детей Ирина Болгар, сообщив также, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав.

Песков сообщил, что в Кремле не знают обстоятельств, при которых Дуров стал гражданином Франции и сколько всего гражданств у предпринимателя. В 2017 году основатель Telegram получил паспорт Сент-Китс и Невиса, а позднее стал гражданином ОАЭ.

Бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу 24 августа в рамках предварительного расследования в отношении Telegram. Он пробыл под стражей четыре дня. Накануне прокуратура Франции сообщила, что Дурову предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Его отпустили под залог €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорилось в заявлении команды Telegram, опубликованном после задержания Дурова.