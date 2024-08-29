 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Кремль назвал главное относительно дела Дурова

Песков: главное, чтобы дело Дурова не превратилось в политическое преследование
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Процесс над Дуровым во Франции не должен стать политическим, заявил Песков. Основатель Telegram способен организовать свою правовую защиту, но российские власти готовы помочь «в меру возможностей», сообщили в Кремле
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров, которому во Франции предъявлено несколько обвинений, имеет гражданство этой страны и обладает всем необходимым для организации своей правовой защиты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В то же время, добавил он, Дуров — все еще гражданин России и в случае необходимости власти готовы «в меру возможностей» оказать ему содействие, как любому другому россиянину. «И здесь, конечно, главное, [чтобы] то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование. Мы знаем, что президент Франции [Эмманюэль Макрон] отрицал какую-либо связь с политикой, но, с другой стороны, предъявляются определенные обвинения. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше», — сказал Песков.

В Кремле видели сообщения о том, что Франция просила у Швейцарии подробности расследования против Дурова о физическом насилии против ребенка, но пока быть уверенными в их достоверности нельзя, добавил Песков. Об уголовном деле против предпринимателя рассказала мать троих его детей Ирина Болгар, сообщив также, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав.

Адвокат Дурова назвал претензии к нему совершенно абсурдными
Политика
Павел Дуров

Песков сообщил, что в Кремле не знают обстоятельств, при которых Дуров стал гражданином Франции и сколько всего гражданств у предпринимателя. В 2017 году основатель Telegram получил паспорт Сент-Китс и Невиса, а позднее стал гражданином ОАЭ.

Бизнесмена задержали в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу 24 августа в рамках предварительного расследования в отношении Telegram. Он пробыл под стражей четыре дня. Накануне прокуратура Франции сообщила, что Дурову предъявлены обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Его отпустили под залог €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорилось в заявлении команды Telegram, опубликованном после задержания Дурова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Павел Дуров Telegram Кремль Франция
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Павла Дурова отпустили из-под стражи под обязательство залога в €5 млн
Общество
Павлу Дурову грозит до 10 лет по одному из предъявленных обвинений
Политика
Le Monde узнала о претензиях МИДа к французскому гражданству Дурова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Аналитики оценили стоимость аренды жилья рядом с главными вузамиНедвижимость, 13:40
«Софтлайн» оценил долг строительного предприятия Минобороны в ₽25 млнТехнологии и медиа, 13:38
Лукашенко исключил, что он завтра «аддасць загад — пойдуць туды»Политика, 13:30
Какую боль нельзя терпеть: объясняет врач Гарварда — Harvard HealthPro, 13:30
Группа ABBA попросила запретить Трампу включать их песни на митингахПолитика, 13:23
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:07
Песков анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ВЭФПолитика, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ прорабатывает создание на базе биржи экстренного механизма ликвидностиИнвестиции, 13:06
Электронная подпись проникает во все дела бизнеса. Можно ли ее взломатьPro, 13:03
Роналду назвал свою цель по голам до конца карьерыСпорт, 12:59
СК задержал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова⁠Политика, 12:58
Песков словами о «партнерском духе» ответил на вопрос о платежах с КитаемПолитика, 12:58
Администрация Курчатова сообщила о запрете продажи алкоголя в День знанийПолитика, 12:53
Минздрав предупредил о болезни из-за электронных сигаретОбщество, 12:53