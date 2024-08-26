Макрон отказался считать задержание Дурова политическим
Задержание главы Telegram Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Он заявил, что Дурова задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования». «Решение остается за судьями», — написал Макрон в своем X.
По словам Макрона, Франция привержена «свободе высказывания мнений» и это «так и останется». «В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках ограничений, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав», — написал Макрон.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана.
Ордер был выдан Управлением по делам несовершеннолетних Национальной полиции (OFMIN). Источники AFP рассказали, что основатель Telegram планировал провести во французской столице как минимум один вечер и поужинать. Агентство отмечало, что период задержания может длиться до 96 часов, затем судья либо выдвинет Дурову обвинения, либо освободит.
Следствие считает Дурова соучастником незаконной деятельности в Telegram, претензии властей связаны с недостаточной, по их мнению, модерацией и отказом сотрудничать с властями. Предпринимателю могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.
Команда Telegram подчеркнула, что платформа соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что мессенджер или ее владелец несут ответственность за злоупотребления, абсурдно.
Посольство России во Франции потребовало «обеспечить защиту его прав» и запросило консульский доступ к Дурову, но французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили там. По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, он предупреждал Дурова о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями. По мнению Медведева, тот «просчитался».
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