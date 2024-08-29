Адвокат Дурова назвал претензии к нему совершенно абсурдными

Суд во Франции обвинил основателя Telegram в ряде преступлений, связанных с деятельностью платформы. Его адвокат вслед за руководством мессенджера посчитал это абсурдным

Павел Дуров (Фото: Durov / VK)

Обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова в причастности к преступлениям, совершенным другими пользователями мессенджера, являются «совершенно абсурдными», заявил AFP адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински.

«Telegram во всех отношениях соответствует европейским правилам, касающимся цифровых технологий», — подчеркнул юрист.

Ранее об абсурдности обвинений высказались в команде Telegram. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорилось в заявлении, опубликованном после задержания Дурова.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. 28 числа ему предъявили сразу несколько обвинений. По одному из них — в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций — максимальное наказание предполагает 10 лет заключения и штрафа в размере €500 тыс.

Суд вынес решение о надзоре над Дуровым. Ему запретили покидать территорию Франции и предписали внести залог в размере €5 млн. Дважды в неделю он должен являться в полицейский участок.



