После обстрела Льгова загорелся склад и получили повреждения два дома

При обстреле также оказались повреждены железнодорожные пути, никто из местных жителей не пострадал. Мэр города не рекомендовал тем, кто уехал, возвращаться «до окончательной стабилизации обстановки»

Фото: alexey.klemeshov / VK

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области, повреждения получили два жилых дома, а также железнодорожные пути станции Льгов — Киевский, рассказал мэр города Алексей Клемешов.

По его словам, после обстрела загорелся склад одного из комбинатов города, пожар уже ликвидирован, никто из жителей Льгова не пострадал.

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки. Тем, кто хочет выехать, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112», — написал Клемешов на своей странице во «ВКонтакте».

Он также напомнил, что нельзя приближаться к подозрительным предметам и обломкам, а также снимать работу ПВО, «места прилета», военных, технику и их перемещение.

ВСУ прорвались через границу в Курской области в начале августа, с тех пор там продолжаются боевые действия, Минобороны сообщает об отражении атак украинских сил и их попыток продвинуться в глубь России.

Льгов — административный центр Льговского района Курской области, который граничит с Суджанским. Ранее город уже подвергался обстрелам ВСУ, и мэр Клемешов рекомендовал тем, кто уехал, пока не возвращаться. Местная администрация в середине августа говорила, что бои в городе не ведутся, и опровергала данные о том, что ВСУ находятся в черте Льгова.