 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

После обстрела Льгова загорелся склад и получили повреждения два дома

Сюжет
Военная операция на Украине
При обстреле также оказались повреждены железнодорожные пути, никто из местных жителей не пострадал. Мэр города не рекомендовал тем, кто уехал, возвращаться «до окончательной стабилизации обстановки»
Фото: alexey.klemeshov / VK
Фото: alexey.klemeshov / VK

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области, повреждения получили два жилых дома, а также железнодорожные пути станции Льгов — Киевский, рассказал мэр города Алексей Клемешов.

По его словам, после обстрела загорелся склад одного из комбинатов города, пожар уже ликвидирован, никто из жителей Льгова не пострадал.

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки. Тем, кто хочет выехать, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112», — написал Клемешов на своей странице во «ВКонтакте».

Он также напомнил, что нельзя приближаться к подозрительным предметам и обломкам, а также снимать работу ПВО, «места прилета», военных, технику и их перемещение.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

ВСУ прорвались через границу в Курской области в начале августа, с тех пор там продолжаются боевые действия, Минобороны сообщает об отражении атак украинских сил и их попыток продвинуться в глубь России.

Льгов — административный центр Льговского района Курской области, который граничит с Суджанским. Ранее город уже подвергался обстрелам ВСУ, и мэр Клемешов рекомендовал тем, кто уехал, пока не возвращаться. Местная администрация в середине августа говорила, что бои в городе не ведутся, и опровергала данные о том, что ВСУ находятся в черте Льгова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Льгов Курская область обстрел железная дорога
Материалы по теме
Алаудинов сообщил об 11-часовых боях в Курской области
Политика
ЦРУ сообщило о контактах с Украиной по операции в Курской области
Политика
В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Золотодобытчик «Селигдар» анонсировал дивиденды с доходностью 8%Инвестиции, 10:35
Власти Индонезии не исключили блокировку TelegramТехнологии и медиа, 10:31
На Ямайке 16-летний подводный охотник погиб при нападении акулыОбщество, 10:29
Сериал «Клон»: как ИИ поставил на поток финансовое мошенничествоPro, 10:23
Губернатор назвал позором «голую вечеринку» в ночном клубе в АстраханиОбщество, 10:22
Джокович установил рекорд «Большого шлема»Спорт, 10:21
После обстрела Льгова загорелся склад и получили повреждения два домаПолитика, 10:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:14
Аналитики увидели превращение проката самокатов в общественный транспортОбщество, 10:08
СК возбудил дела после обрушения в Приморье двух мостов за деньОбщество, 10:07
Силовики накрыли канал продажи шпионских ручек и часов в МосквеОбщество, 10:04
Лучшая теннисистка России проиграла во втором раунде US OpenСпорт, 10:04
Первый мотоцикл в мире: история, устройство, технические характеристикиАвто, 10:03
Акции NVIDIA упали почти на 7% после разочаровывающих прогнозовИнвестиции, 10:03