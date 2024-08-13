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Военная операция на Украине ,  
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Власти Льгова опровергли данные о ВСУ в черте города

Власти Льгова опровергли информацию о том, что ВСУ находятся в черте города
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне в Сети появилось видео с украинским военным, который позирует напротив дорожного указателя «Льгов». Власти города назвали видео «манипуляцией», указав, что дорожный знак на нем не соответствует российским ГОСТам
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Льгова (Курская область) опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до города и якобы находятся в 15 км от Курской АЭС. Об этом говорится в телеграм-канале администрации Льгова.

«Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое «продвижение» вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями», — говорится в сообщении местных властей.

В администрации отметили, что «самопальный указатель» получился маленький и закреплен только на одной ножке, в то время как настоящие знаки, сделанные по ГОСТу, не только больше по размеру, но и крепятся на двух опорах. «В этом можно убедиться просто посмотрев местность на гугл-панорамах», — добавили в пресс-службе.

Льговский район находится севернее Суджанского, об атаке ВСУ на который сообщало Минобороны. На юго-западе он граничит с Кореневским районом, также атакованным ВСУ, а на востоке — с Курчатовским.

Город Льгов — административный центр района. Он расположен в 65 км от Курска и в 26 км от Курчатова (по прямой). Рядом с Курчатовым расположена крупнейшая в регионе Курская АЭС. 9 августа мэр Курчатова сообщал о боях в нескольких десятках километров от города.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому спустя два дня придали федеральный статус. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался накануне врио губернатора Алексей Смирнов.

На совещании с членами Совета безопасности президент Владимир Путин назвал главной задачей российских военных выдавить ВСУ с российской территории, а затем прикрыть госграницу совместно с пограничными службами. Он также счел бесперспективными попытки вести мирные переговоры с теми, что «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область Курская АЭС фейк Военная операция на Украине
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