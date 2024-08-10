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Военная операция на Украине ,  
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Власти Льговского района заявили, что там бои с ВСУ не ведутся

Глава Льговского района Курской области Коростелев: бои в районе не ведутся
Сюжет
Военная операция на Украине
Льговский район расположен севернее атакованных Суджанского и Кореневского районов, он находится в глубине территории области. По словам главы района, боевых действий на его территории «нет и не было».
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Льговском районе Курской области, который соседствует с атакованным Суджанским, боевые действия не ведутся, сообщил ТАСС глава района Сергей Коростелев.

«На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населенные пункты под управлением Российской Федерации», — сказал он, добавив, что электричество в районе подается.

Мэр Льгова Алексей Клемешов, в свою очередь, написал во «ВКонтакте», что полиция и Росгвардия работают на месте в усиленном режиме. В последнее время на территории города не зарегистрировали ни одного случая мародерства, отметил он.

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Льговский район находится севернее Суджанского, он расположен глубже на территории области. На юго-западе он граничит с Кореневским районом, также атакованным ВСУ, а на востоке — с Курчатовским.

Мэр Курчатова накануне сообщал о боях в нескольких десятках километров от города.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В ночь на 10 августа в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях был объявлен режим КТО.

По данным Минобороны, в течение дня 9 августа российские войска наносили удары по скоплениям ВСУ в районе Никольского, Южного, Дарьино, Мартыновки, Гоголевки и других населенных пунктов близ Суджи, а также около самого города. Утром 10 августа ведомство отчиталось о прибытии танков в курское приграничье для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ.

Накануне Минобороны объявило о переброске военной техники, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», буксируемых артиллерийских орудий и тяжелой гусеничной техники, а также автомобилей «Урал» и «КАМАЗ».в Суджанский район

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Курская область Военная операция на Украине ВСУ
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