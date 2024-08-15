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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Льгова после ракетной атаки рекомендовал уехавшим не возвращаться

Мэр курского Льгова после ракетной атаки рекомендовал уехавшим не возвращаться
Сюжет
Военная операция на Украине
Утром 15 августа надо Льговом сбили ракету ВСУ, пострадали четыре человека. Это была первая с начала специальной военной операции ракетная атака по городу
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жителям Льгова Курской области, которые покинули город, пока лучше не возвращаться, заявил в видеообращении мэр Алексей Клемешов.

«Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки», — сказал Клемешов.

Мэр Льгова после ракетной атаки рекомендовал уехавшим не возвращаться
Video

Он назвал 15 августа одним из самых сложных дней в современной истории Льгова. Это связано с ракетной атакой утром — четыре местных жителя получили ранения «в результате падения обломков после работы ПВО по воздушным целям противника». По словам Клемешова, во Льгове были повреждены дома и спортивные объекты, автомобили.

Врио губернатора Алексей Смирнов уточнял, что над городом была сбита ракета ВСУ.

Город впервые с момента начала специальной военной операции подвергся ракетному обстрелу. Прежде там фиксировали только атаки дронов.

В городе, по данным на 2020 год, проживали около 18,5 тыс. человек.

В Глушковском районе Курской области объявили обязательную эвакуацию
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В Курской области идет эвакуация из приграничных районов, Льговский к таким не относится. Однако в первые дни после прорыва ВСУ на границе люди стали покидать не только непосредственно опасные районы, но и отдаленные от зоны боевых действий территории — Курск, Рыльск, Льгов и др.

Военные действия идут в приграничных Суджанском и Кореневском районах, кроме того, сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний с Суджанским Беловский район. В Глушковском районе, тоже расположенном у границы, западнее Кореневского, накануне, 14 августа, объявили обязательную эвакуацию.

По данным Смирнова на 12 августа, из приграничных районов области эвакуировались свыше 120 тыс. человек, всего же должны быть эвакуированы 180 тыс. человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область ракетный удар эвакуация Военная операция на Украине
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