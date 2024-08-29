СК не смог установить всех причастных к взрыву на Крымском мосту

Следствие считает, что если фигуранты дела о взрыве на мосту в 2022 году окажутся на свободе, то свяжутся с другими неустановленными соучастниками. В материалах говорится, что часть исполнителей скрылись за границей

Фото: Global Look Press

Следователи не смогли установить всех причастных к взрыву на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года, сообщил ТАСС.

Агентство ссылается на постановление суда о продлении ареста обвиняемым — Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых. В материалах говорится, что если фигуранты окажутся на свободе, то «вступят в контакт с другими соучастниками с целью уклонения от уголовной ответственности», а также постараются скрыть или уничтожить доказательства. Ранее ТАСС писал, что часть исполнителей скрылись за границей.

Антипов — директор ульяновской транспортно-экспедиционной компании «ТЭК-34», которая, по версии следствия, предоставила фуру, где перевозили взрывчатку. Былин возглавлял ООО «Экстра», которое должно было получить взорвавшийся на мосту груз. Как писал «Коммерсантъ», им вменили ч. 3 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, приведший к гибели людей) и ч. 4 ст. 221.1 УК (незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы). Они не признают вину.

По делу также проходят граждане России, Армении и Украины Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Всем предъявлено обвинение, расследование завершено, фигуранты знакомятся с материалами. Затем дело утвердит Генпрокуратура и его передадут в Южный окружной военный суд.

Организатором взрыва моста СК назвал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, он заочно арестован. Малюк признавал, что его ведомство спланировало атаку.

В результате подрыва фуры обрушились три пролета моста, загорелись семь цистерн проходившего мимо поезда. Погибли пять человек, в том числе водитель грузовика. По данным следствия, он не был осведомлен о готовившемся теракте. Целью атаки СК назвал нарушение транспортного сообщения с Крымом.

В июле 2023-го на Крымском мосту произошел еще один взрыв. Один из двух пролетов автомобильной дороги покосился, но опоры устояли. Погибли два человека — пара, которая направлялась на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком, она получила ранения.