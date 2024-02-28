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Взрыв на Крымском мосту ,  
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СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году

Глава СК заявил о завершении расследования теракта на Крымском мосту в 2022 году
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту
В октябре 2022-го на Крымском мосту взорвался грузовик. В организации взрыва признался глава СБУ Малюк. Всего по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них арестованы, остальные в розыске
Ремонт Крымского моста после теракта
Ремонт Крымского моста после теракта (Фото: ФДА "Росавтодор" / ТАСС)

Следствие по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года подходит к завершению, рассказал в интервью ТАСС глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — сказал Бастрыкин.

В позапрошлом году на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

ФСБ считала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. Служба безопасности Украины (СБУ) приписала проведение этой атаки себе, поэтому СК указал как организатора диверсии ее главу Василия Малюка. Он рассказывал, что лично спланировал атаку.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По версии следствия, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября был произведен подрыв.

В начале февраля газета «Коммерсантъ» сообщила подробности расследования теракта. По делу проходят граждане России, Армении и Украины — Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Восемь обвиняемых находятся под арестом, пять — в розыске. Им грозит пожизненное заключение.

Адвокаты подозреваемых говорили, что дело насчитывает более 100 томов, из которых лишь около двух десятков содержит доказательства причастности их подзащитных к взрыву. В остальных — описание самого преступления, экспертизы и допросы, сказали защитники.

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17 июля прошлого года произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. 

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