СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году

В октябре 2022-го на Крымском мосту взорвался грузовик. В организации взрыва признался глава СБУ Малюк. Всего по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них арестованы, остальные в розыске

Ремонт Крымского моста после теракта (Фото: ФДА "Росавтодор" / ТАСС)

Следствие по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года подходит к завершению, рассказал в интервью ТАСС глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — сказал Бастрыкин.

В позапрошлом году на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.



ФСБ считала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. Служба безопасности Украины (СБУ) приписала проведение этой атаки себе, поэтому СК указал как организатора диверсии ее главу Василия Малюка. Он рассказывал, что лично спланировал атаку.

По версии следствия, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября был произведен подрыв.

В начале февраля газета «Коммерсантъ» сообщила подробности расследования теракта. По делу проходят граждане России, Армении и Украины — Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Восемь обвиняемых находятся под арестом, пять — в розыске. Им грозит пожизненное заключение.

Адвокаты подозреваемых говорили, что дело насчитывает более 100 томов, из которых лишь около двух десятков содержит доказательства причастности их подзащитных к взрыву. В остальных — описание самого преступления, экспертизы и допросы, сказали защитники.

17 июля прошлого года произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения.