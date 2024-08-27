Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту скрылись за границей

Часть исполнителей и организаторы взрыва на Крымском мосту в 2022 году скрылись от следствия за границей, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что следствие продолжит процессуальные действия для установления причастных к теракту на мосту, находящихся за пределами России. В ходе расследования российские следователи поддерживали контакты с коллегами из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств произошедшего.

В рамках дела сотрудники правоохранительных органов провели более 30 судебных экспертиз, анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрели телефоны и другие электронные носители информации обвиняемых.

Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

По данным СК, по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них арестованы, остальные в розыске.

17 июля 2023 года произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения.