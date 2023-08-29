В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России
Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.
Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.
«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.
Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.
РБК направил запрос в МИД России.
Большой Уссурийский остров (китайское название 黑瞎子島 — Hēixiāzi Dǎo) расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, имеет территорию от 327 до 350 кв. км, зависящую от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена по пограничной реке Амур, а статус островов был неопределенным.
Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаровым и окружающими их мелкими островами в 1920–1930-е годы были «взяты под охрану» советскими войсками. После распада СССР оба острова остались под контролем Российской Федерации.
С 1964 года территория оспаривалась КНР. В 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского (170 кв. км), всего Тарабарова и некоторых мелких островов. 14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы острова Тарабаров, Виноградов, Корейский, Ромашкин и часть острова Большого Уссурийского были переданы Китаю. Эксперты тогда отмечали, что в основе решения лежали долгосрочные интересы Москвы, касающиеся стабильности российско-китайских отношений.
Путин в марте этого года, после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, заявил о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху. «Российско-китайские отношения <...> превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие — всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху», — отмечал глава государства. Китай тогда же называл отношения с Россией «превосходящими модель» военного альянса.
Помимо Большого Уссурийского «Картографический сервис стандартных карт» отнес к территориям Китая индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индийский МИД уже выразил протест. «Сегодня мы по дипломатическим каналам выразили решительный протест китайской стороне по поводу так называемой стандартной карты Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии», — сообщил представитель МИДа.
Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается источником напряженности между двумя соседними странами на протяжении последних десятилетий. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.