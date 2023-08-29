В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России

В Китае утвердили новые карты страны и включили в них часть территории России

Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано

Фото: Guang Niu / Getty Images

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.

Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.

РБК направил запрос в МИД России.

Фото: Яндекс.Карты Линия границы между Россией и Китаем на Большом Уссурийском острове (Фото: Яндекс.Карты)

Большой Уссурийский остров (китайское название 黑瞎子島 — Hēixiāzi Dǎo) расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, имеет территорию от 327 до 350 кв. км, зависящую от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена по пограничной реке Амур, а статус островов был неопределенным.

Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаровым и окружающими их мелкими островами в 1920–1930-е годы были «взяты под охрану» советскими войсками. После распада СССР оба острова остались под контролем Российской Федерации.

С 1964 года территория оспаривалась КНР. В 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского (170 кв. км), всего Тарабарова и некоторых мелких островов. 14 октября 2008 года по окончании демаркации российско-китайской границы острова Тарабаров, Виноградов, Корейский, Ромашкин и часть острова Большого Уссурийского были переданы Китаю. Эксперты тогда отмечали, что в основе решения лежали долгосрочные интересы Москвы, касающиеся стабильности российско-китайских отношений.

Путин в марте этого года, после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, заявил о вступлении российско-китайских отношений в новую эпоху. «Российско-китайские отношения <...> превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие — всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху», — отмечал глава государства. Китай тогда же называл отношения с Россией «превосходящими модель» военного альянса.