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В.Путин поставил точку в территориальных спорах с Китаем
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В.Путин поставил точку в территориальных спорах с Китаем
Политика, 01 июн 2005, 15:14
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В.Путин поставил точку в территориальных спорах с Китаем
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации дополнительного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской государственной границе на ее восточной части", сообщает пресс-служба главы Российского государства. Закон был принят Государственной думой 20 мая 2005г. и одобрен Советом Федерации 25 мая 2005г.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации дополнительного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской государственной границе на ее восточной части", сообщает пресс-служба главы Российского государства. Закон был принят Государственной думой 20 мая 2005г. и одобрен Советом Федерации 25 мая 2005г.

Напомним, что президент РФ В. Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали соглашение в Пекине в октябре прошлого года. Документ определяет прохождение границы на двух участках: в районе острова Большой в верховьях реки Аргунь (Читинская область) и в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский при слиянии рек Амур и Уссури вблизи Хабаровска. Линия границы, согласно документу, проходит как по середине рек, так и по суше. Территория обоих участков (около 375 кв. км) распределяется примерно пополам.

Как отмечается в заключении российского правительства, соглашение позволяет окончательно закрыть погранично-территориальный вопрос между Россией и Китаем и будет способствовать укреплению стратегического партнерства и дальнейшему развитию приграничных дальневосточных регионов Российской Федерации. Согласно документу, пограничные вопросы с Китаем решаются в соответствии с принципами взаимопонимания и взаимной уступчивости, сбалансированности и равноправия сторон.

Проведение демаркации госграницы, которая будет осуществляться после вступления в силу соглашения, потребует бюджетных расходов, что будет отражено при подготовке бюджета на 2006г.

Китай ратифицировал данное соглашение в апреле 2005г.

Переговоры между Россией и КНР о госгранице длились с 1964 года, то приостанавливаясь, то возобновляясь снова. На российских и на китайских картах линия границы проводилась по-разному, это осложняло дипломатические отношения, а споры политиков приводили иногда к вооруженным столкновениям. "Неурегулированные пограничные вопросы - постоянный и опасный раздражитель в межгосударственных отношениях", - комментируют ситуация в российском МИДе, добавляя при этом, что подписанным с Китаем соглашением удовлетворены. Причем российское внешнеполитическое ведомство настаивает на том, что юридически это не передача островов и не территориальные уступки, а устранение некоторой исторической двусмысленности.

В то же время следует заметить, что ранее возможность передачи этой территории Китаю отвергал патриарх Алексий II, также был против и Владимир Путин. Недовольны соглашением и некоторые депутаты. Свою позицию они обосновывают тем, что если соглашение будет ратифицировано, с претензиями могут обратиться и другие страны, к примеру, Финляндия или Япония.

Теги: КНР , Путин Владимир Владимирович , президент России
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