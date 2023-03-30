Китай назвал отношения с Россией «превосходящими модель» военного альянса

Военное ведомство Китая считает, что дружба с Россией укрепляется «день ото дня», но союзными отношениями два государства не связаны. «Они превосходят эту модель отношений», сказал спикер китайского Минобороны

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Китай готов сотрудничать с Россией для укрепления стратегической коммуникации и координации, но между странами нет военного альянса времен холодной войны, они превосходят эту модель. Об этом заявил представитель ведомства Тань Кэфэй во время брифинга.

«Дружба Китая и России крепнет день ото дня. Китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Армии обеих государств будут совместно проводить регулярные патрулирования в воздухе и море, организовывать военные учения, добавил он. По его словам, в Москве и Пекине настроены «совместно защищать международную справедливость и правосудие», а также наращивать взаимное доверие в военной сфере.

В конце марта российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют военный союз, несмотря на нескрываемое сотрудничество в военно-технической сфере и совместные учения. По его мнению, западные государства действуют иначе, создавая «глобальное НАТО» и «новые оси».

Власти США отмечали, что к России и Китаю не следует относиться легкомысленно, но и преувеличивать уровень их сотрудничества не стоит. Президент Джо Байден указывал, что за прошедшее десятилетие оба государства «провели 40 встреч», в то время как США наращивают сотрудничество с другими государствами, а сам он встретился за прошедшие два года с 80% мировых лидеров. Американский лидер, продолжая говорить о слабом сотрудничестве Москвы и Пекина, также спросил, дал ли Китай какие-либо экономические обязательства России.