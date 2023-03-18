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Глава МИД Индии назвал хрупкой ситуацию с Китаем на гималайской границе

Глава МИД Индии Джайшанкар: ситуация с Китаем стала хрупкой и опасной в Гималаях
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Ситуация между Индией и Китаем остается хрупкой и опасной, поскольку в некоторых частях западного гималайского региона Ладакх вооруженные силы двух стран развернуты очень близко друг к другу. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в рамках конференции India Today.

«Ситуация в Китае очень хрупкая и сложная. <...> Никаких нормальных отношений с Китаем не будет, пока нарушаются пограничные соглашения. Нужно взаимно договариваться о патрулировании в определенных районах. В 1970-х годах мы выбрали районы, где мы не будем патрулировать», — сказал Джайшанкар.

Он добавил, что, когда он встречался с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в его бытность министром иностранных дел, то смог договориться о разрешении «пограничного» кризиса. «Сейчас я встретился с новым министром иностранных дел Цинь Ганом. Я ясно дал понять, что у нас не может быть сперва нарушения мира, а затем продолжения отношений так, будто ничего не произошло», — уточнил Джайшанкар. Он отметил, что Китаю придется урегулировать возникшую ситуацию, «чтобы двигаться вперед».

Отношения между Китаем и Индией обострились в декабре 2022 года, когда военные двух стран столкнулись вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) в округе Таванг в индийском штате Аруначал-Прадеш. Несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения, после чего и индийские, и китайские силы были отведены.

LAC является условной демаркационной линией на приграничных территориях, оспариваемых Индией и Китаем в Южном Тибете. В частности, индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели. Территориальный спор длится с 1951 года, после того как Китай взял под свой контроль Тибет.

В июне 2020 года на границе с Китаем в результате боя погибли 20 индийских военных. Нью-Дели сообщал и о потерях с китайской стороны, не уточняя цифр. Причиной инцидента индийские власти называли нарушение Китаем статус-кво.

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