branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
AFP узнало об окне для переговоров перед интервенцией ЭКОВАС в Нигер Политика, 17:24
На территории монастыря в Курской области упал беспилотник Общество, 17:23
Минфин констатировал выход расходов бюджета на «нормальный» уровень Экономика, 17:18
ФНС опровергла проведение проверки в отношении Ивана Урганта Общество, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Карта на 8 августа Политика, 17:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Стала известна дата похорон Вениамина Мандрыкина Спорт, 17:07
ЦБ оценил, сколько валюты население продало на фоне падения рубля Финансы, 17:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Вице-спикер Госдумы предложил не наказывать за старые посты в соцсетях Политика, 17:00
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова Общество, 16:59
Доллар почти ₽100: как падение рубля скажется на ценах на жилье и ипотеке Недвижимость, 16:57
Пекин отказал США в праве «давать указания» по спорным территориям Политика, 16:56
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о нежелании китайских чиновников общаться с иностранцами

Bloomberg: вместо обсуждения экономики китайские чиновники все чаще цитируют Си Цзиньпина
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Иностранным инвесторам, которые посещают Китай, все труднее становится получать правдивую информацию о состоянии экономики этой страны, пишет Bloomberg. Китайские чиновники отказываются открыто обсуждать важные темы и все чаще оперируют штампами официальной пропаганды.

«В то время как «старые друзья», такие как Билл Гейтс и Генри Киссинджер, получили доступ к высшим эшелонам власти в результате широко разрекламированных визитов в этом году, для банкиров, экономистов и бизнесменов, возвращающихся после трех лет закрытых границ, все обстоит по-другому», — отмечает агентство.

Приглашения на ужин чиновников и политиков все чаще расцениваются как потенциальные нарушения этики и вежливо отклоняются. Вокруг запретных тем, таких как дефляция, устанавливается что-то наподобие заговора молчания. Источники рассказали, что их знакомые чиновники теперь опасаются нарушения недавно расширенных законов о борьбе со шпионажем, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин становится все более настороженным по отношению к США и их союзникам.

Председатель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Клифф Купчан рассказал агентству о результатах встречи со своим давним знакомым после отмены пандемийных ограничений.

«Количество цитат Си Цзиньпина, которые я получил, было намного больше, чем в любой предыдущей поездке», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Терпению конец: на Западе массово сокращают директоров по толерантности
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил

Усиление непрозрачности и замедление экономического роста Китая, угрожает еще сильнее подорвать и без того пошатнувшееся доверие иностранных компаний и инвесторов. Один из показателей прямых иностранных инвестиций упал до самого низкого уровня за последние 25 лет, отмечает Bloomberg.

Исполнительный директор глобального инвестиционного банка рассказал, что не смог встретиться с официальными лицами Народного банка Китая, как он делал во время регулярных визитов в Пекин в течение последнего десятилетия. По его словам, трудности с доступом приводят к гораздо более широкому спектру ожиданий со стороны зарубежных инвесторов.

Китайские госслужащие рассказали, что новые инструкции по хранению секретов и пересмотренный закон о борьбе со шпионажем снизили их готовность к откровенному общению с иностранными гостями. Кроме того, от китайских чиновников требуют предоставить отчеты о прошедших встречах с иностранцами.

Теги
Персоны
Китай китайская экономика чиновники шпионаж
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
Материалы по теме
Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей
Политика
Глава МИД Китая заявил о «беспристрастной» позиции по украинскому кризису
Политика
Китай открыл в Москве сервисный визовый центр
Общество