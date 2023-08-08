Bloomberg узнал о нежелании китайских чиновников общаться с иностранцами

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Иностранным инвесторам, которые посещают Китай, все труднее становится получать правдивую информацию о состоянии экономики этой страны, пишет Bloomberg. Китайские чиновники отказываются открыто обсуждать важные темы и все чаще оперируют штампами официальной пропаганды.

«В то время как «старые друзья», такие как Билл Гейтс и Генри Киссинджер, получили доступ к высшим эшелонам власти в результате широко разрекламированных визитов в этом году, для банкиров, экономистов и бизнесменов, возвращающихся после трех лет закрытых границ, все обстоит по-другому», — отмечает агентство.

Приглашения на ужин чиновников и политиков все чаще расцениваются как потенциальные нарушения этики и вежливо отклоняются. Вокруг запретных тем, таких как дефляция, устанавливается что-то наподобие заговора молчания. Источники рассказали, что их знакомые чиновники теперь опасаются нарушения недавно расширенных законов о борьбе со шпионажем, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин становится все более настороженным по отношению к США и их союзникам.

Председатель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Клифф Купчан рассказал агентству о результатах встречи со своим давним знакомым после отмены пандемийных ограничений.

«Количество цитат Си Цзиньпина, которые я получил, было намного больше, чем в любой предыдущей поездке», — сказал он.

Усиление непрозрачности и замедление экономического роста Китая, угрожает еще сильнее подорвать и без того пошатнувшееся доверие иностранных компаний и инвесторов. Один из показателей прямых иностранных инвестиций упал до самого низкого уровня за последние 25 лет, отмечает Bloomberg.

Исполнительный директор глобального инвестиционного банка рассказал, что не смог встретиться с официальными лицами Народного банка Китая, как он делал во время регулярных визитов в Пекин в течение последнего десятилетия. По его словам, трудности с доступом приводят к гораздо более широкому спектру ожиданий со стороны зарубежных инвесторов.

Китайские госслужащие рассказали, что новые инструкции по хранению секретов и пересмотренный закон о борьбе со шпионажем снизили их готовность к откровенному общению с иностранными гостями. Кроме того, от китайских чиновников требуют предоставить отчеты о прошедших встречах с иностранцами.