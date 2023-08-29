Кремль призвал «не рвать на себе волосы» из-за крушения «Луны-25»

Путь к звездам лежит через тернии, заявил пресс-секретарь президента, комментируя крушение миссии «Луна-25». Он отметил, что космическая программа России продолжается

Станция «Луна-25» (Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости)

В крушении «Луны-25» «нет ничего страшного», так как путь к звездам лежит через тернии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, главное — не останавливаться и продолжать реализовывать российскую космическую программу.

«Мы знаем, что планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше. Мы знаем, что освоение космического пространства, реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. И это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы. Это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал он.

«Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Он предполагает исследование спутника земли автоматическими станциями. После крушения аппарата глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что прерывать лунную программу нельзя.

Так, «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Изначально запуск «Луны-26» планировался на 2027 год.

Борисов так же призывал не делать трагедию из крушения первого аппарата — вместо этого специалисты сделают выводы и продолжат работу в этом направлении. Глава «Роскосмоса» заверил, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Она вышла на окололунную орбиту через пять дней. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование. Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127.

Российская лунная программа включает три этапа:

«Вылазка» (2021–2025 годы): создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел», беспилотные облеты на нем Луны, исследование ее автоматическими станциями серии «Луна» (25, 26, 27 и 28), начало строительства сверхтяжелой ракеты «Енисей».

«Форпост» (2025–2035 годы): отработка средств доступа на поверхность Луны — пилотируемые полеты с облетом в 2028 году и после 2030 года — высадка космонавтов на 14 суток на поверхность спутника для создания и размещения первых элементов посещаемой базы; размещение спутников связи на окололунной орбите.

«База» (после 2035 года): завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий, создание единой системы пилотируемых и автоматических средств освоения Луны, развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники.

Борисов отмечал, что работы по миссии могут быть форсированы.