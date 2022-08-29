S7 вернет за рубеж два Boeing 737 MAX
Авиакомпания S7 вернет за рубеж два Boeing 737 MAX. Об этом говорится в распоряжении правительства.
«Разрешить ООО «Глобус» [дочерняя компания S7] <...> до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению», — говорится в документе.
В приложении уточняется, что речь идет о двух самолетах Boeing 737-8 МАХ. Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России нет.
Декларантом и грузоотправителем выступает авиакомпания S7. Правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) обеспечить контроль за возвращением Турции двух Boeing 737-8 МАХ.
Ранее S7 Airlines подала заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух самолетов Boeing 737-8 МАХ из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации.
Министр транспорта Виталий Савельев 1 июля сообщил, что S7 может вернуть самолеты Boeing 737-8 МАХ производителю при разрешении специальной комиссии по вывозу авиатехники за рубеж.
Представитель S7 пояснил РБК, что в Турцию самолеты вернут по просьбе лизингодателя как в ближайшее зарубежье.
Использование самолетов 737-8 МАХ запретили в России в марте 2019 года. Повторную сертификацию не провели.
К такой мере Россия прибегла после двух авиакатастроф, которые случились с Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air. Тогда погибли 189 человек. Вторая авария с Boeing этой же модели произошла 10 марта. В Эфиопии тогда упал самолет, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек.
В России от использования этих самолетов отказался единственный эксплуатант — авиакомпания S7. Ей принадлежат два борта, на которых совершаются рейсы дочерней компании «Глобус».
В конце февраля США, Великобритания, ЕС и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ввели ряд санкций. В том числе был введен запрет на продажу России воздушных судов и запасных частей к ним, а также на оказание российским авиакомпаниям услуг по техобслуживанию и страхованию судов. Лизинговые компании стали задерживать в аэропортах арендованные российскими компаниями лайнеры.
Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу. К концу июня число стран, куда продолжают выполнять полеты российские компании, составило 11.