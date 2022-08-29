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S7 вернет за рубеж два Boeing 737 MAX

Правительство поручило авиакомпании S7 вернуть за рубеж два Boeing 737 MAX
Правительство поручило ФТС обеспечить контроль за возвращением двух самолетов Boeing 737 MAX 8. Представитель S7 уточнил, что в Турцию самолеты вернут по просьбе лизингодателя как в ближайшее зарубежье
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания S7 вернет за рубеж два Boeing 737 MAX. Об этом говорится в распоряжении правительства.

«Разрешить ООО «Глобус» [дочерняя компания S7] <...> до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В приложении уточняется, что речь идет о двух самолетах Boeing 737-8 МАХ. Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России нет.

Декларантом и грузоотправителем выступает авиакомпания S7. Правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) обеспечить контроль за возвращением Турции двух Boeing 737-8 МАХ.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Ранее S7 Airlines подала заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух самолетов Boeing 737-8 МАХ из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации.

Министр транспорта Виталий Савельев 1 июля сообщил, что S7 может вернуть самолеты Boeing 737-8 МАХ производителю при разрешении специальной комиссии по вывозу авиатехники за рубеж.

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Представитель S7 пояснил РБК, что в Турцию самолеты вернут по просьбе лизингодателя как в ближайшее зарубежье.

Использование самолетов 737-8 МАХ запретили в России в марте 2019 года. Повторную сертификацию не провели.

К такой мере Россия прибегла после двух авиакатастроф, которые случились с Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air. Тогда погибли 189 человек. Вторая авария с Boeing этой же модели произошла 10 марта. В Эфиопии тогда упал самолет, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек.

В России от использования этих самолетов отказался единственный эксплуатант — авиакомпания S7. Ей принадлежат два борта, на которых совершаются рейсы дочерней компании «Глобус».

В конце февраля США, Великобритания, ЕС и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ввели ряд санкций. В том числе был введен запрет на продажу России воздушных судов и запасных частей к ним, а также на оказание российским авиакомпаниям услуг по техобслуживанию и страхованию судов. Лизинговые компании стали задерживать в аэропортах арендованные российскими компаниями лайнеры.

Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу. К концу июня число стран, куда продолжают выполнять полеты российские компании, составило 11.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Артём Кореняко Артём Кореняко
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