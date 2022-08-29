Правительство поручило ФТС обеспечить контроль за возвращением двух самолетов Boeing 737 MAX 8. Представитель S7 уточнил, что в Турцию самолеты вернут по просьбе лизингодателя как в ближайшее зарубежье

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпания S7 вернет за рубеж два Boeing 737 MAX. Об этом говорится в распоряжении правительства.

«Разрешить ООО «Глобус» [дочерняя компания S7] <...> до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В приложении уточняется, что речь идет о двух самолетах Boeing 737-8 МАХ. Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России нет.

Декларантом и грузоотправителем выступает авиакомпания S7. Правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) обеспечить контроль за возвращением Турции двух Boeing 737-8 МАХ.

Ранее S7 Airlines подала заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух самолетов Boeing 737-8 МАХ из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации.

Министр транспорта Виталий Савельев 1 июля сообщил, что S7 может вернуть самолеты Boeing 737-8 МАХ производителю при разрешении специальной комиссии по вывозу авиатехники за рубеж.

Читайте на РБК Pro Pro Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Статьи Pro Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Статьи Pro Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Как «бесполезного» посетителя сайта превратить в покупателя Как «бесполезного» посетителя сайта превратить в покупателя Статьи Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции Pro Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix Саммари Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи

Представитель S7 пояснил РБК, что в Турцию самолеты вернут по просьбе лизингодателя как в ближайшее зарубежье.

Использование самолетов 737-8 МАХ запретили в России в марте 2019 года. Повторную сертификацию не провели.

К такой мере Россия прибегла после двух авиакатастроф, которые случились с Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air. Тогда погибли 189 человек. Вторая авария с Boeing этой же модели произошла 10 марта. В Эфиопии тогда упал самолет, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек.

В России от использования этих самолетов отказался единственный эксплуатант — авиакомпания S7. Ей принадлежат два борта, на которых совершаются рейсы дочерней компании «Глобус».

В конце февраля США, Великобритания, ЕС и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ввели ряд санкций. В том числе был введен запрет на продажу России воздушных судов и запасных частей к ним, а также на оказание российским авиакомпаниям услуг по техобслуживанию и страхованию судов. Лизинговые компании стали задерживать в аэропортах арендованные российскими компаниями лайнеры.

Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу. К концу июня число стран, куда продолжают выполнять полеты российские компании, составило 11.