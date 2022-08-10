Крупнейшая грузовая авиагруппа России сократит почти всех пилотов Boeing
Группа «Волга-Днепр» Алексея Исайкина решила сократить почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. Речь идет о более чем 200 сотрудниках. Об этом РБК рассказали два источника, близких к группе. По словам одного из них, в конце июля 2022 пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Сохранено несколько экипажей на случай, если группа «Волга-Днепр» получит разрешение от российского Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям, добавляет второй источник. Месяц назад стало известно, что AirBridgeCargo намеревается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в московском Шереметьево.
«Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — сказал РБК представитель «Волги-Днепр» в ответ на вопрос про увольнения пилотов. Общее количество пилотов компания не раскрывает, но, как утверждает источник РБК, на начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в «Атран» — примерно 110.
Что известно про «Волга-Днепр»
«Волга-Днепр» — крупнейшая грузовая авиагруппа России. В ее состав входят три российских авиакомпании: одноименная «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран». По данным Росавиации, группа занимала почти 51% российского рынка авиационных грузоперевозок в январе-феврале 2022 года. Тогда авиакомпании AirBridgeCargo (первое место по грузопотоку в отрасли), «Атран» (седьмое место) и «Волга-Днепр» (10-е место) суммарно перевезли 101,9 тыс. тонн грузов. С марта Росавиация не публикует статистические данные.
На середину февраля 2022 года в парке группы было 11 российских самолетов Ан-123 и Ил-76 (оба типа эксплуатировала «Волга-Днепр») и 27 Boeing 737/747/777 (AirBridgeCargo и «Атран»).
Почему «Волга-Днепр» сократила пилотов
Пилоты стали уходить из группы с начала весны 2022 года: часть по собственному желанию, другая — по соглашению с работодателем, говорит источник РБК. В апреле о сокращении вторых пилотов AirBridgeCargo сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава.
Бизнес «Волга-Днепр» был направлен на глобальный рынок грузоперевозок: в 2019 году на международные рейсы AirBridgeCargo приходилось 99,8% всех перевозок, у «Волга-Днепр» — 98,6%, у «Атрана» — 65% (последние доступные данные Росавиации и Транспортной клиринговой палаты). Но после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля деятельность группы резко сократилась. Уже в середине марта пресс-служба «Волги-Днепр» сообщила, что AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.
Деятельность группы также пострадала из-за запрета на продажу в Россию запчастей и полного запрета на полеты российских перевозчиков в Евросоюз. Компании группы очень сильного зависели от европейского рынка. Например, у AirBridgeCargo в прошлом году общий объем перевезенного груза через немецкий Франкфурт превысил 110 тыс. т, составив 17% от всего грузопотока компании. Кроме того, самолеты Boeing группы «Волга-Днепр» попали в санкционный список Минторга США, а в середине июня Великобритания наложила персональные санкции на ее основного владельца Алексея Исайкина.
Для спасения бизнеса менеджмент хотел создать в СНГ или на Ближнем Востоке новое предприятие, куда рассчитывал передать часть самолетов и перевести персонал. Среди вариантов рассматривалась возможность сотрудничества с группой Etihad из ОАЭ — в этой стране работает дочерний технический провайдер группы Volga-Dnepr Gulf, рассказывали РБК три источника, близкие к «Волга-Днепр». Эту информацию подтверждал и источник в Etihad, писало в июне авиационное издание Aviation Week. «Но из этой идеи ничего не вышло, юристы [Etihad] долго изучали этот вопрос и в результате отказались от совместного проекта», — говорит собеседник РБК.
Представитель «Волги-Днепр» не ответил на вопрос, почему не получился проект с Etihad. РБК направил запрос в пресс-службу Etihad.
Какие планы у «Волги-Днепр»
Сейчас группа «Волга-Днепр» продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76. Этому помогает соглашение о грузоперевозках, которое авиакомпания и власти Москвы заключили 1 апреля. Объем транспортного заказа столицы составит около 9,5 млрд руб. До конца 2022 года планируется доставка самолетами «Волга-Днепр» в Москву порядка 20 тыс. т критически важных грузов, сообщала пресс-служба мэра Сергея Собянина.
Еще 907 млн руб. в виде субсидий «Волга-Днепр» получит из федерального бюджета на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия, заявила 12 июля Росавиации. Эта мера направлена на сохранение специалистов авиационного персонала.
По итогам 2021 года суммарная выручка перевозчиков «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран» превысила 212 млрд руб. То есть помощь федеральных и столичных властей не превышает 5% от прошлогодней выручки этих компаний.
Однако представитель группы утверждает, что сейчас нагрузка авиакомпании «Волга-Днепр» близка к пиковой. «В таком режиме перевозки сохранятся, как минимум, до середины 2023 года», — полагает он. Он рассчитывают, что бизнес AirBridgeCargo и «Атрана», который летали только на иностранных самолетах, тоже будет сохранен — для этого проводится анализ имеющихся на рынке лайнеров, включая Ил-76 и Ил-96.