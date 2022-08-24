Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Ивана Сушко, который занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) находящегося под контролем российских военных поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По имеющимся данным, Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье машины руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — рассказали в СК. Расследование взял на контроль центральный аппарат ведомства.

О том, что Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, утром 24 августа сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он утверждал, что под сиденье в салоне машины, на которой ехал погибший, заложили взрывчатку. В результате подрыва глава поселка был ранен, его госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Сушко скончался.

Рогов обвинил в смерти главы ВГА украинскую сторону.

Военно-гражданские администрации действуют в занятых российскими войсками районах и областях, в том числе в поселке Михайловка. Сушко стал главой местной ВГА в апреле, вскоре после создания пророссийской администрации в Запорожской области. Россия заняла часть этого региона, южные и центральные районы Запорожья. Также одноименный областной центр контролирует Украина.

По данным властей Украины, в 2015 году Сушко баллотировался в депутаты поселкового совета от партии «Оппозиционный блок». До этого он служил в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

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После начала российской спецоперации власти занятых российскими войсками регионов неоднократно сообщали о покушениях на представителей военно-гражданских администраций. Так, 18 июня неизвестные подорвали автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, чиновник был ранен. В середине июля при подрыве автомобиля погиб глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области. В начале августа погиб заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гура, в которого стреляли из пистолета Макарова.