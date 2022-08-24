Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Собянин заявил о стабильной ситуации с пожарами в Москве и Подмосковье Общество, 13:18
Минобороны сообщило о потере Украиной более 600 военных из трех бригад Политика, 13:08
Зеленский в феврале допускал свою отставку для прекращения боев Политика, 13:04
В «Спартаке» объяснили переход футболиста в «Зенит» Спорт, 12:58
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 12:57
Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников Pro, 12:57
Суд объяснил штраф Шевчуку за дискредитацию армии Политика, 12:54
Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье Политика, 12:53
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Агент сообщил о нереализованном плане Дзюбы по переходу в российский клуб Спорт, 12:51
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 12:46
Министр обороны Украины назвал главной угрозой «синдром усталости» Запада Политика, 12:43
На помощь рыбакам, которых уносит в море, вылетели вертолеты. Видео Общество, 12:39
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 12:34
Губернатор показал видео поджога администрации Орловской области Общество, 12:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Бастрыкин поручил завести дело после убийства главы поселка в Запорожье

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Ивана Сушко, который занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) находящегося под контролем российских военных поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По имеющимся данным, Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье машины руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — рассказали в СК. Расследование взял на контроль центральный аппарат ведомства.

О том, что Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, утром 24 августа сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он утверждал, что под сиденье в салоне машины, на которой ехал погибший, заложили взрывчатку. В результате подрыва глава поселка был ранен, его госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Сушко скончался.

Рогов обвинил в смерти главы ВГА украинскую сторону.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Военно-гражданские администрации действуют в занятых российскими войсками районах и областях, в том числе в поселке Михайловка. Сушко стал главой местной ВГА в апреле, вскоре после создания пророссийской администрации в Запорожской области. Россия заняла часть этого региона, южные и центральные районы Запорожья. Также одноименный областной центр контролирует Украина.

По данным властей Украины, в 2015 году Сушко баллотировался в депутаты поселкового совета от партии «Оппозиционный блок». До этого он служил в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Что происходит с рынком недвижимости в США, Европе, Китае и России
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Как остановить старение: 4 гипотезы от ученых
Видео
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи

После начала российской спецоперации власти занятых российскими войсками регионов неоднократно сообщали о покушениях на представителей военно-гражданских администраций. Так, 18 июня неизвестные подорвали автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, чиновник был ранен. В середине июля при подрыве автомобиля погиб глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области. В начале августа погиб заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гура, в которого стреляли из пистолета Макарова.

Теги
Запорожская область подрыв автомобиля уголовное дело Александр Бастрыкин
Материалы по теме
Глава поселка в Запорожье погиб в результате подрыва автомобиля
Политика
Глава поселка в Харьковской области погиб при подрыве машины
Политика
Брат замминистра инфраструктуры Украины потерял глаз из-за подрыва мины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter