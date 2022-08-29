G7 назвала неприемлемой перспективу отключения Украины от Запорожской АЭС

Группа «семерки» по нераспространению ядерного оружия подчеркнула, что производимое АЭС электричество принадлежит Киеву. Россия неоднократно заявляла об опасности обстрелов электростанции со стороны украинских военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС и электричество, которое она производит, принадлежат Украине, поэтому любые попытки России отключить станцию от украинских энергосетей были бы неприемлемы, считают члены группы директоров по вопросам нераспространения ядерного оружия G7 (в «семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция и Япония). Их заявление передает агентство Reuters.

Группа приветствовала визит на атомную электростанцию миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть в Энергодар на этой неделе.

Город в Запорожской области и находящаяся на его территории крупнейшая в Европе АЭС с шестью из 15 работающих атомных энергоблоков Украины находятся под контролем российских войск с февраля, но электростанция по-прежнему формально остается под управлением украинского «Энергоатома».

В июле—августе Киев и Москва не раз взаимно обвиняли друг друга в обстрелах станции. 25 августа на АЭС сработала система безопасности — в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что это произошло после ночного обстрела ВСУ. «Энергоатом» на следующий день сообщил, что все энергоблоки ЗАЭС отключены от украинских электросетей, но затем электроснабжение стало возобновляться.

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Киев и G7 требуют, чтобы российские военные покинули АЭС, так как их действия «угрожают населению Украины, соседним странами и всему мировому сообществу». Российская сторона говорит, что не использует электростанцию в военных целях и не размещает на ее территории тяжелые вооружения. Идею создать в районе ЗАЭС демилитаризованную зону МИД России критиковал, поясняя, что это сделает станцию «еще более уязвимой». Кремль призывал страны, «которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство», заставить Киев прекратить обстрелы.

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29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавил группу экспертов агентства, которая отправилась на ЗАЭС. Визит инспекторов МАГАТЭ поддержали и украинская, и российская сторона.