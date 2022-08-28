Захарова назвала обстрел Запорожской АЭС «ядерным терроризмом»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Действия украинских властей в отношении Запорожской АЭС являются «ядерным терроризмом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — сказала она.

Захарова заявила, что российский МИД исходит из того, что инспекция МАГАТЭ должна как можно скорее посетить Запорожскую АЭС «вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывают киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма».

Кроме того, Захарова призвала не верить «информационным вбросам Запада» о том, что Россию якобы «уломали» на допуск инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Это неправда, это ложь. Попытки именно так представить дело уже имеются, поэтому просто всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания», — сказала она.

Ранее формулировку «ядерный терроризм» в отношении обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины использовало Министерство обороны. Ведомство сослалось на резолюцию Генассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре, на подконтрольной российским войскам территории. В июле и августе Россия и Украина не раз обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Страны G7 и еще 33 государства мира призывали Москву вернуть Киеву контроль над всеми ядерными объектами страны. Главы МИД «Большой семерки» сочли, что действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Россия отрицала обвинения в использовании Запорожской АЭС в военных целях и настаивала, что не размещает на территории станции тяжелые вооружения. 27 августа постпредство России сообщило, что направило странам — участницам Совета Безопасности ООН письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС украинскими военными, когда снаряды разорвались около хранилища с ядерным топливом.