Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко

Его отставку поддержали 317 депутатов. Луценко написал заявление об отставке с поста генпрокурора ранее в четверг

Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».

За его увольнение проголосовали 317 депутатов. Профильный комитет Рады рекомендовал назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку, который занимает должность замглавы офиса президента.

Материал дополняется