Политика , 29 авг, 23:28
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Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Его отставку поддержали 317 депутатов. Луценко написал заявление об отставке с поста генпрокурора ранее в четверг
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
За его увольнение проголосовали 317 депутатов. Профильный комитет Рады рекомендовал назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку, который занимает должность замглавы офиса президента.
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