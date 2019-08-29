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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Политика ,  
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Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Его отставку поддержали 317 депутатов. Луценко написал заявление об отставке с поста генпрокурора ранее в четверг

Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».

За его увольнение проголосовали 317 депутатов. Профильный комитет Рады рекомендовал назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку, который занимает должность замглавы офиса президента.

Материал дополняется

Автор: Юлия Выродова
Теги: Генпрокуратура Украины, Юрий Луценко, Верховная рада
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