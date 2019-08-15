Суд обязал НАБУ возбудить новое дело против генпрокурора Украины

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, 13 октября 2018 года неизвестный заявитель обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию и пожаловался, что генпрокурор совершил преступление по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В феврале 2019 года в НАБУ поступило обращение из комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, но бюро отказалось возбуждать дело. В начале августа суд удовлетворил жалобу на бездеятельность НАБУ и обязал ведомство открыть уголовное производство против Луценко.

В середине января суд также обязал НАБУ возбудить дело против Луценко. Заявление поступало в адрес председателя СБУ Василия Грицака еще 17 октября 2018 года. Заявитель отмечал, что генпрокурор и его заместитель Дмитрий Сторожук нарушили статьи о злоупотреблении властью, совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды. При этом в 2018 году НАБУ отказалась возбудить дело.