Молодые реформаторы: кто войдет в новый украинский кабинет

На должность министра иностранных дел президент предложил кандидатуру 49-летнего Вадима Пристайко. Пристайко с мая 2019 года был заместителем главы офиса Зеленского и сопровождал его во многих зарубежных поездках. Прежде, с 2017 года, он был первым замминистра иностранных дел Украины и возглавлял миссию Украины при НАТО.

Перестановки в силовом блоке Также стали известны решения президента относительно глав СБУ и Генпрокуратуры. Юрий Луценко покинет должность Генпрокурора Украины — его место займет замглавы офиса Зеленского 42-летний Руслан Рябошапка (отвечал за правовой блок и отношения с судами), с марта 2014 года замминистра юстиции Украины. С марта 2016-го по июнь 2017-го Рябошапка входил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. СБУ возглавит давний соратник Зеленского 44-летний Иван Баканов, который до этого исполнял обязанности главы спецслужбы. Баканов с 2013 года возглавлял студию «Квартал-95», а в кампанию Зеленского руководил его штабом.

Имена остальных претендентов на министерские портфели, которых назначает Рада по представлению премьера, приводятся в письме фракции «Слуги народа» к Гончаруку, оказавшемся в распоряжении издания «Левый берег». Так, вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается назначить 38-летнего посла Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу, а вице-премьером и министром цифровой трансформации — советника президента, куратора диджитал-направления в предвыборном штабе Зеленского 28-летнего Михаила Федорова.

Кресло министра финансов предполагается оставить 42-летней Оксане Макаровой, которая занимает этот пост с ноября 2018 года. На должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства планируется предложить почетного президента Киевской школы экономики, члена совета Национального банка Тимофея Милованова, а на должность министра энергетики и защиты окружающей среды — Алексея Оржеля, который прежде работал в BRDO.

Самый спорный министр

Одним из самых противоречивых решений Зеленского называют его намерение оставить пост главы МВД Арсену Авакову, который возглавляет ведомство с февраля 2014 года.

Против кандидатуры Авакова высказывались представители ряда украинских общественных организаций. В частности, его назначения пытались не допустить активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк» (общественный деятель Катерина Гандзюк скончалась год назад, после того как в Херсоне ее облили концентрированной серной кислотой), а также недовольные коррупционным скандалом с сыном Авакова Александром в 2018 году, проведенной реформой полиции и тем, что Аваков является представителем прежнего правящего слоя.

«Всю неделю получаю сообщения от знакомых активистов со словами «только не Аваков», — рассказал РБК один из депутатов от «Слуги народа», принимавший активное участие в событиях на Майдане.

При этом Аваков пользуется поддержкой украинского бизнесмена Игоря Коломойского, финансовой поддержкой которого многие объясняют успех Зеленского. В пользу решения сохранить за ним пост сыграла и помощь министра в обеспечении порядка и недопуске фальсификаций на президентских и парламентских выборах — Зеленский за это благодарен Авакову, утверждают два источника, близких к президенту Украины.

По представлению президента Премьер-министра Украины назначает Рада по представлению президента. Тот вносит кандидатуру на должность главы правительства по предложению коалиции фракций или фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов. Главы Минобороны и МИД Украины также назначаются парламентом по представлению президента, как и руководство Генпрокуратуры и СБУ. Кандидатуры остальных членов правительства вносит на голосование Рады премьер-министр.

Структурная реорганизация кабинета

Часть правительственных ведомств планируется объединить, утверждает источник РБК в руководстве Рады. В частности, могут быть объединены Министерство по делам молодежи и спорта и Министерство по делам культуры; Министерству по экономике могут быть поручены вопросы развития сельского хозяйства.

При выборе кандидатур в новый кабинет фактор принадлежности к партии «Слуга народа» почти не учитывался, уверяет глава президентского офиса Александр Корниенко, который в ближайшее время станет главой партии «Слуга народа». «В первую очередь важен профессиональный подход, а не партия», — подчеркивает он, добавляя, что новый кабинет вполне можно назвать правительством технократов. Возраст новых министров значительно ниже их предшественников, отмечает Корниенко. «Украине нужны молодые политики, которые обеспечат дальнейшее обновление элит», — пояснил он.

По словам еще одного собеседника РБК в партии, причастного к формированию нового правительства, задача команды Зеленского — собрать в исполнительных структурах «смелых людей, которые не побоятся запустить процесс реформ».