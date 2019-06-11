Зеленский подал в Раду представление на увольнение Луценко и Климкина

Зеленский подал в Раду представление на увольнение Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

«То, о чем давно говорил глава государства, — внесено представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», — сказал он.

Также Рябошапка заявил, что президент попросил Раду уволить главу МИД Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, отмечает «112 Украина»

О возможном уходе Луценко с поста генпрокурора стало известно в конце мая. В пресс-службе Зеленского сообщили, что соответствующие документы находятся на стадии подготовки.

Позже, 7 июня, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Луценко, Климкина, а также министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.