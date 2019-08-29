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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
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Луценко написал заявление на увольнение с поста генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Луценко, а также просил Раду уволить главу МИДа Павла Климкина. Генпрокурор счел представление незаконным, сказав, что для его увольнения требуется либо заявление по собственному желанию либо недоверие депутатов Рады. В начале августа Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная рада девятого созыва приступит к работе.

Пост генпрокурора Украины Юрий Луценко занимает с мая 2016 года. До этого, с лета 2014 года, он был лидером фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде.

Теги: Юрий Луценко, заявление на увольнение
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