Луценко написал заявление на увольнение с поста генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Луценко, а также просил Раду уволить главу МИДа Павла Климкина. Генпрокурор счел представление незаконным, сказав, что для его увольнения требуется либо заявление по собственному желанию либо недоверие депутатов Рады. В начале августа Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная рада девятого созыва приступит к работе.

Пост генпрокурора Украины Юрий Луценко занимает с мая 2016 года. До этого, с лета 2014 года, он был лидером фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде.